باحث: نتنياهو الزعيم الوحيد في إسرائيل.. والمسئولون متأثرين بالسوشيال ميديا

أكد الدكتور ناصر اللحام المتخصص في الشأن الفلسطيني، أن الضفة الغربية لا تزال محاصرة من الاحتلال الاسرائيلي وتعاني من الاعتقالات العشوائية والبطالة في وقت من المفترض أنه موسم سياحة مع أعياد الكريسماس وأعياد الميلاد في بيت لحم ولكن لا يوجد إلا الاعتقالات.

وانتقد ناصر اللحام، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أداء منظمة التحرير الفلسطينية حيال الأوضاع الحالية، قائلا: "لا يعجبني أداء منظمة التحرير وأداءها متأخر عن الهدف وتحتاج إلى هيكلة بحيث تتواكب مع الحدث وهي تجلس على الدكة وتنتظر كأنها جمهور".

وأشار ناصر اللحام، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال صاحب القرار ويمسك خيوط الجيش ومستمر وهذا مبني على تقارير ومتابعة، مضيفا: "لا يوجد زعيم في اسرائيل إلا نتنياهو ولا أحد يأخذ قرار غيره والباقون متأثرين بالسوشيال ميديا وهناك فرق بين الرأي العام وصاحب القرار".

