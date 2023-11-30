جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح»: الفقد مؤلم ولابد للإنسان أن يحتسب ويصبر|فيديو

كن جاهزًا لقضاء الله وقدره

قال الشيخ خالد نبهان جد الطفلة الشهيدة ريم "روح الروح"، إن القدر المؤلم لابد للإنسان أن يحتسب ويصبر على قضاء الله وقدره.



وأضاف الشيخ خالد نبهان جد الطفلة الشهيدة ريم "روح الروح" خلال مداخلة ببرنامج "مساء dmc"، على قناة "dmc"،: الفقد شيء مؤلم يؤثر في الروح والقلب والمشاعر والأحاسيس لكن الذي يُثبّت الإنسان هو إيمانه بالله عز وجل لأن الله هو الذي يُحيي ويُميت وهو على كل شيء قدير".

واسترسل: إيماننا بالله هو الذي يُثبتنا في مثل هذه المواقف لذلك لابد للإنسان أن يتوقع الفقد ويكون جاهزًا لقضاء الله وقدره ويكون في قلبه الرضا في كل الأحوال".