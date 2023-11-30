عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كن جاهزًا لقضاء الله وقدره

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح»: الفقد مؤلم ولابد للإنسان أن يحتسب ويصبر|فيديو

الطفلة الشهيدة
الطفلة الشهيدة

قال الشيخ خالد نبهان جد الطفلة الشهيدة ريم "روح الروح"، إن القدر المؤلم لابد للإنسان أن يحتسب ويصبر على قضاء الله وقدره.

txt

هذي روح الروح.. رسالة صوتية لطفلة فلسطينية قبل استشهادها تخطف قلوب العالم

txt

هاي روح الروح.. أب فلسطيني يهز قلوب العالم في لحظة وداع ابنته


وأضاف الشيخ خالد نبهان جد الطفلة الشهيدة ريم "روح الروح" خلال مداخلة ببرنامج "مساء dmc"، على قناة "dmc"،: الفقد شيء مؤلم يؤثر في الروح والقلب والمشاعر والأحاسيس لكن الذي يُثبّت الإنسان هو إيمانه بالله عز وجل لأن الله هو الذي يُحيي ويُميت وهو على كل شيء قدير".

 

واسترسل: إيماننا بالله هو الذي يُثبتنا في مثل هذه المواقف لذلك لابد للإنسان أن يتوقع الفقد ويكون جاهزًا لقضاء الله وقدره ويكون في قلبه الرضا في كل الأحوال".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 مليارات دولار .. الاتحاد الأوروبي يكشف مفاجآت جديدة عن ديون مصر

رد رسمي من الحكومة على تعويم الجنيه وسعر الدولار: مفاجأة كبيرة

الجماهير خمّنت السبب | تصرف مثير من عمر عبد الواحد مع الزمالك

عندي مصايب ومشاكل في شخصيتي| أحمد فهمي يكشف المتسبب في انفصاله عن هنا الزاهد: “بتجوز عشان أجرب”

مالكوش مكان في الأهلي | الخطيب يوجّه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء

أول قرار من فيوتشر عقب الخسارة من الزمالك

علشان تبقى عارف| الحكومة تصارح المواطنين بأسباب أزمة الكهرباء.. وهذا ما سيحدث قريبًا

أحمد حسن يعلن عن راعٍ جديد لـ الزمالك

ترشيحاتنا

الصليب الأحمر يعلن استكمال إطلاق سراح 16 أسيرًا كانوا محتجزين في غزة

ريمونتادا إيطالية.. انتر بتعادل مع بنفيكا 3-3

تحذير من هذه الخاصية| تحديث آيفون الجديد يثير أزمة عالمية.. و"أبل" ترد

شوقي علام: السيسي أول رئيس يهتم بالملف الديني

نشرة الحوادث| اعترافات مثيرة من بطلة فيديو المطبخ الفاضح وتعامل عاجل من الداخلية مع مخزن أنابيب

بلاش تشتروا| نداء عاجل من وزير التموين بسبب أسعار السكر.. والكيلو بـ24 جنيها فقط هذا التوقيت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل التراميسو

الباحث سي إس لويس .. لماذا لم يحضر أحد جنازته؟

جاكت شراشيب.. سعر خرافي لإطلالة هيفاء وهبي المثيرة للجدل علي السوشيال ميديا

فيديو صادم لدولة الاحتلال.. ممثلة إسرائيلية تتنازل عن جنسيتها تضامنا مع غزة

فيديو

سر آخر منشور.. تفاصيل انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

«مصاصة الدماء» تطارد القوات الروسية في أوكرانيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

هل تسبب حسام غالي في رحيل موسيماني وسيد عبدالحفيظ عن الأهلي؟|«فيديوجراف»

عيش حر بجنيه..تفاصيل طرح خبز عبر الكارت الذكي لغير حاملي بطاقات التموين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ