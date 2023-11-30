حدث ليلا| وفاة هنري كسنجر والإفراج عن 30 فلسطينيا في تبادل الأسرى

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع صدى البلد موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

فضيحة سجن أبو غريب تتكرر بإسرائيل| CNN تفضح جرائم الاحتلال بحق معتقلي فلسطين.. ضرب وتفتيش عاري

أمضت فاطمة شاهين سبعة أشهر في السجون الإسرائيلية، واتهمتها السلطات في البداية بمحاولة قتل إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، لكنها لم توجه إليها أي تهمة بارتكاب أي جريمة، تم يوم الجمعة إطلاق سراح الشاب البالغ من العمر 33 عاما من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وهو واحد من 39 فلسطينيا تم إطلاق سراحهم في ذلك اليوم مقابل إطلاق سراح رهائن إسرائيليين كجزء من الهدنة بين إسرائيل وحماس، وحتى اليوم الأربعاء، أطلقت إسرائيل سراح 180 سجينًا ومعتقلًا فلسطينيًا ، وأطلقت حماس سراح 81 رهينة، وكانت لشهادات المفرج عنهم أثرا في كشف جرائم إسرائيل بحق معتقلي فلسطين بحسب صحيفة CNN الأمريكية.

ومثل شاهين، فإن غالبية المفرج عنهم حتى الآن – 128 من أصل 180 – كانوا محتجزين ولم توجه إليهم اتهامات أو يقدموا للمحاكمة أو يمنحوا فرصة للدفاع عن أنفسهم، ويقول البعض إنهم لم يتم إخبارهم حتى عن سبب احتجازهم، وقد تم احتجاز بعض الفلسطينيين بموجب نظام قضائي عسكري غامض يسمح نظريًا لإسرائيل باحتجاز الأشخاص لفترات غير محددة دون محاكمة أو تهمة، حيث تدير إسرائيل نظامين قضائيين مختلفين في الضفة الغربية منذ استيلائها على المنطقة في عام 1967، فيخضع الفلسطينيون الذين يعيشون هناك لسلطة نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، حيث يكون القضاة والمدعون العامون جنوداً إسرائيليين يرتدون الزي الرسمي، وفي الوقت نفسه، يخضع المستوطنون اليهود هناك لمحاكم مدنية.

وزير التموين يعتذر على الهواء بسبب أزمة السكر..ويوجه رسالة صارمة لجميع المصريين|فيديو

حل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ضيفاً في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON"، وأطلق عدة تصريحات ، نرصد لكم أبرزها في هذا التقرير:

اعتذر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، للمواطنين على الهواء، بسبب أزمة السكر، قائلًا:" اعتذر عن أي عدم رضا من قبل المواطنين في هذا الشأن".

وتعهد وزير التموين، بحل أزمة السكر بحلول 15 ديسمبر القادم، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتولى شراء الفجوة الحالية، ولن تعتمد على القطاع الخاص ، مشددًا على أن سعر بيع كيلو السكر العام القادم وبعد شهر من الآن لن يزيد عن 24 أو 25 جنيه.

مد ساعات العمل بالخط الثالث للمترو حتى الواحدة صباحا| تفاصيل

أعلنت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، الشركة المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث للمترو وقطار العاصمة، أنه سيتم تمديد ساعات العمل بخطوط المترو خلال أيام الخميس لمدة ساعة واحدة لتعمل حتى الواحدة صباحا، حيث يتم تطبيق القرار بدءا من يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023 ولمدة شهر واحد.

يأتي القرار استجابة للاستطلاعات التسويقية التي تنفذها الشركة وسعيها المستمر لتحسين الخدمة وتوفير أفضل تجربة ممكنة لركابها.

وقالت الشركة إنها تتميز بالتجاوب مع جمهورها من العملاء وإدخال تعديلات على جدول تشغيل القطارات وفقا للمناسبات المختلفة التي يتفاعل معها الشعب المصري، من بينها مباريات كرة القدم وساعات العمل في رمضان والأعياد بالإضافة إلى المناسبات الثقافية المختلفة، حيث يخدم الخط الأخضر الثالث عددا من المحطات الحيوية من بينها الاستاد وأرض المعارض والعباسية وباب الشعرية.

بلاش تشتروا| نداء عاجل من وزير التموين بسبب أسعار السكر.. والكيلو بـ24 جنيها فقط في هذا التوقيت

يبحث الكثيرون عن أسعار السكر الآن ، بالتزامن مع وعد حكومي بانخفاض الأسعار خلال العمل على سد فجوة الطلب على السلعة التي زاد سعرها بشكل غير مبرر الفترة الماضية، من خلال ضخ مئات الآلاف من الأطنان.

بلاش تشتروا السكر بأكثر من 27 جنيه

في هذا السياق، وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة عاجلة للمواطنين، مطالبهم بالتوقف عن شراء السكر بسعر مرتفع، قائلًا:" "استحملوا شوية.. وبلاش تشتروا السكر بأكثر من 27 جنيه".

وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عن عمر يناهز 100 عام

توفى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، اليوم الخميس، عن عمار يناهز الـ100 عام.

وكيسنجر يعد من أبرز وزراء الخارجية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث لعب دورًا بارزًا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة بين عامي 1969 و 1977.

عاجل .. الإفراج عن 30 فلسطينيا ضمن الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى

أفادت قناة القاهرة الأخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، بأنه تم الإفراج عن 30 فلسطينيا ضمن الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين في إطار تنفيذ اتفاق الهدنة في قطاع غزة.

فيما قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها نجحت في تسهيل إطلاق سراح ونقل 16 محتجزاً لدى حركة حماس في غزة.

وتتولى اللجنة، وهي منظمة محايدة مقرها سويسرا، مهمة تسهيل إطلاق سراح المحتجزين من غزة والفلسطينيين من مراكز الاعتقال في إسرائيل بموجب شروط الهدنة المؤقتة بين الجانبين.

شاهد .. الأسيرة الفلسطينية عهد التميمي تحتفل بتحريرها مع أسرتها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة لقطات توثق عودة الناشطة الفلسطينية عهد التميمي إلى ذويها بعد الإفراج عنها ضمن دفعة جديدة من 30 سجينًا فلسطينيًا أفرجت عنهم إسرائيل بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة مع حركة حماس.

أمريكا تعلن إسقاط طائرة إيرانية أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر.. تفاصيل

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الخميس، أن المدمرة كارني الأمريكية أسقطت طائرة بدون طيّار إيرانية الصُنع انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقالت القيادة في بيان لها إنه " على الرّغم من أنّ نواياها غير معروفة إلا أنّ المسيّرة كانت متّجهة نحو السفينة الحربية، والقوات الأمريكية العاملة على متن المدمرة كارني لم تتكبّد خسائر في العديد أو العتاد".

وصول الأسرى الإسرائيليين والتايلانديين إلى تل أبيب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، وصول الأسرى الإسرائيليين والتايلانديين الذين أفرجت عنهم حركة حماس، إلى تل أبيب.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن "القوات الخاصة التابعة للجيش الإسرائيلي وقوات الشاباك حاليا مع الرهائن الـ 14 المفرج عنهم، وهم 10 إسرائيليين و4 مواطنين تايلانديين داخل الأراضي الإسرائيلية".

أول رد فعل للزمالك بعد فوز الفريق على مودرن فيوتشر

احتفل حساب الزمالك بفوزالفريق على مودرن فيوتشر بهدفين دون رد في مسابقة الدوري.

ونشر حساب الزمالك صورًا من فوز الفريق على مودرن فيوتشر، مما حازت الصور على إعجاب المتابعين.

وتمكن نادي الزمالك من الفوز على فريق مودرن فيوتش، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراةالمقامة على استاد السلام، بهدفين نظيفين.

وتمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف التقدم للزمالك في مودرن فيوتشر، في الدقيقة ٣٩ من ركلة جزاء تم احتسابهلصالح سيف الدين الجزير، وجاء إبراهيما نداى لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الأول.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى الزمالك إلى 11 نقطة من 7 مباريات في المركز الخامس، وتوقف رصيد فيوتشر عندالنقطة 12 في المركز الرابع.

ظاهرة جوية وحيدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في مصر والظواهر الجوية المتوقعة على بعض المدن الساحلية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس الموافق 30 نوفمبر، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وحذر خبراء الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وتبقى الشبورة المائية هي الظاهرة المؤثرة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، ما يستوجب توخي الحيطة والحذر من قائدي السيارات.