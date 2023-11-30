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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعلن إسقاط طائرة إيرانية أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الخميس، أن المدمرة كارني الأمريكية أسقطت طائرة بدون طيّار إيرانية الصُنع انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقالت القيادة في بيان لها إنه " على الرّغم من أنّ نواياها غير معروفة إلا أنّ المسيّرة كانت متّجهة نحو السفينة الحربية، والقوات الأمريكية العاملة على متن المدمرة كارني لم تتكبّد خسائر في العديد أو العتاد".

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وفي وقت سابق من هذا الشهر، أسقطت مدمرة بحرية أخرى هي (يو إس إس توماس هوندر)، مسيرة تتجه نحوها أثناء إبحارها في جنوب البحر الأحمر.

وكانت المدمرة أيضا بالقرب من مضيق باب المندب وأسقطت المسيرة فوق الماء.

ونشرت البحرية الأمريكية عدة سفن حربية في البحر الأحمر، ذي الأهمية الاستراتيجية على صعيد الإمدادات العالمية، منذ بداية حرب إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، مما زاد من التوترات في المنطقة.

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