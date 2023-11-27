إيران: تحركات الحوثي في البحر الأحمر تأتي في إطار دعم الشعب الفلسطيني

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إن تحركات جماعة أنصار الله “الحوثيين” الأخيرة في البحر الأحمر، تأتي في إطار الرد على جرائم إسرائيل ودعم الشعب الفلسطيني.

وقال كنعاني إن: "تحركات اليمنيين كان جزءًا من الرد الطبيعي على جرائم الصهاينة، وأنصار الله اليمنية أعلنت أنها ستعمل لدعم الشعب الفلسطيني ضد أهداف مرتبطة بالكيان الصهيوني".



وأضاف: "دعم الشعب الفلسطيني لا يقتصر على اليمنيين، إذ انضمت جماعات مقاومة أخرى ودول أخرى من جميع أنحاء العالم إلى الميدان ضد الكيان الصهيوني ودعما لغزة وفلسطين".

وتابع: "ليس لإيران أي دور في تصرفات ورد الفعل الطبيعي لفصائل المقاومة في المنطقة"، معتبرا أن على الولايات المتحدة "أن تتحمل مسؤولية وجودها غير القانوني في المنطقة ودعمها الكامل للكيان الصهيوني".