فوز ودي لتونس أمام منتخب هايتي يُعزّز الثقة قبل المونديال

حقق منتخب تونس فوزًا مهمًا على نظيره منتخب هايتي بهدف دون رد، في مباراة ودية أقيمت على ملعب “إم أو فيلد” بالولايات المتحدة، ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك.



دخل المنتخب التونسي المباراة بتركيز كبير، حيث فرض سيطرته منذ الدقائق الأولى. ونجح في ترجمة هذا التفوق مبكرًا، بعدما سجل سباستيان تونكتي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السابعة، إثر هجمة منظمة. وواصل نسور قرطاج الضغط، مع محاولات متكررة من خليل العياري وإسماعيل الغربي، لكن دون إضافة أهداف أخرى خلال الشوط الأول.



في الشوط الثاني، ظهر منتخب هايتي بصورة أفضل، ونجح في فرض أسلوبه الهجومي، حيث هدد مرمى تونس في أكثر من مناسبة. إلا أن الدفاع التونسي وحارس المرمى تألقوا بشكل لافت، وتصدى الحارس لعدة فرص خطيرة، ليحافظ على نظافة شباكه رغم الضغط المتواصل.



أظهر المنتخب التونسي توازنًا واضحًا بين الدفاع والهجوم، مع التزام تكتيكي ساعده في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية اللقاء. في المقابل، قدم منتخب هايتي أداءً جيدًا، خاصة في الشوط الثاني، لكنه افتقد للفاعلية أمام المرمى.