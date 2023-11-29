الحوثي يرعب تل أبيب| إسرائيل تعترف: استخففنا بها.. هجماتها غير متوقعة.. وآثارها الاقتصادية كارثية

كشفت صحيفة عبرية، عن الآثار الكارثية التي تسبب فيها عمليات خطف السفن الإسرائيلية التي تقوم بها جماعة الحوثي في اليمن تضامنا مع سكان قطاع غزة، بعد الجرائم التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وتحدثت الصحيفة، أن تلك العمليات جعلت الجيش الإسرائيلي يفكر في هذا البعد من المخاطر في حال استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة عقب انتهاء الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن ما حدث بالبحر الأحمر جعل من الصعب على السفن التي لها علاقات إسرائيلية المرور عبر الممرات الملاحية في بحر العرب ومضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، خصوصا مع محاولات الحوثيين في الأسابيع الأخيرة القيام بعمليات تضامن مع حماس، وذلك عبر إطلاق صواريخ أرض-أرض وصواريخ كروز وطائرات انتحارية بدون طيار باتجاه إسرائيل، في البداية، ولكن مع النجاح في اعتراضها من قبل نظام الدفاع الجوي التابع للقوات الجوية الإسرائيلية، والقوات الأمريكية العاملة في الأراضي المحتلة، دفع التنظيم المسلح في اللجوء لتلك العمليات بحق السفن.

عودة حرب الظل بين إسرائيل وإيران

وتتخوف تل أبيب من حدوث المزيد من التحركات الهجومية بحق سفنها في البحار، خصوصا مع تهديد الحوثي في بياناتها بالأيام الأخيرة، وما قامت به من سلسلة الهجمات التي استهدفت السفن المملوكة لإسرائيل بشكل غير مباشر وجزئي، وبطريقة أعادت إيقاظ حرب الظل البحرية بين إيران وإسرائيل منذ حوالي عامين ورافقها عمليات هجومية ذات طبيعة مماثلة.

وفي الحالة الأولى، استولى مسلحو الحوثي بطائرة هليكوبتر على سفينة جالاكسي ليدر لنقل السيارات المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر، واختطفوها واقتادوها مع طاقمها المكون من 22 فرداً، ليس منهم إسرائيلي، إلى ميناء الحديدة في اليمن، وكانت السفينة خالية من السيارات، وفي حالة أخرى، نُسب هجوم على سفينة مملوكة جزئياً لعيدان عوفر إلى الحوثيين، عندما تم توجيه طائرة انتحارية بدون طيار مصنوعة في إيران نحوها، فانفجرت على متنها وتسببت في نشوب حريق، وعلى خلفية الحادثة، تم إطلاق صاروخين باليستيين على مدمرة أمريكية سقطت على بعد حوالي 10 أميال.

عواقب اقتصادية كارثية على إسرائيل

ووفقا للصحيفة العبرية، فإن تهديد الحوثيين بتوسيع هجماتهم على الممرات الملاحية في منطقة بحر العرب، وكذلك في الدول الأفريقية، له عواقب اقتصادية كارثية على تل أبيب، فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة "زيم" للشحن، أمس، أنها تتخذ احتياطات تشغيلية، أثناء تغيير خطوط النقل الخاصة بها من الشرق إلى إسرائيل، وفي إعلان غير عادي أصدرته، أوضحت الشركة أن التغييرات تنبع من المخاطر التي تؤثر على المرور الآمن للسفن في بحر العرب والبحر الأحمر، وأن هذه، على الأقل حتى الآن، تغييرات مؤقتة، وقد تؤدي هذه التغييرات إلى إطالة أمد إبحار سفنها، بل وتسبب تعطيل وتأخير في تسليم البضائع لأكثر من أسبوعين ونصف الأسبوع.

وحتى قبل تقرير زيم، حذر مسؤولو الأمن والشحن الإسرائيليون من أن التهديد الحوثي قد يجبر السفن التي تسعى إلى الوصول إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر على تغيير مسارها والدوران حول القارة الأفريقية بأكملها، وبصرف النظر عن التأخير وإطالة مدة الإبحار، فإن هذا الوضع قد يجعل الأقساط التي تدفعها شركات الشحن لشركات التأمين أكثر تكلفة.

هكذا وجدوا ضالتهم في كيفية إضرار تل أبيب

ويقول القائد البحري السابق في محادثة مع صحيفة يديعوت أحرونوت، اللواء المتقاعد إيلي شارفيت، وهو حاليًا رجل أعمال في مجال الطاقة المتجددة ورئيس شركة DSIT التابعة لشركة رافائيل، والتي تتعامل في مجال الطاقة المتجددة. مجال أنظمة الدفاع للبنى التحتية البحرية: "أن الحوثيين، الذين يتم توجيههم وتجهيزهم من قبل إيران، يوجهون هجماتهم على السفن ذات الارتباط الإسرائيلي الوثيق بسبب عدم وجود طرق أخرى لمهاجمة إسرائيل التي تبعد عنهم حوالي 2000 كيلومتر".

وتابع: "عندما تمسك بمطرقة في يدك، تبدو لك كل مشكلة وكأنها مسمار، وهذا ما يحدث في هذه الحالة: السفن ذات الارتباط الإسرائيلي الوثيق هي أكثر الأشياء "الإسرائيلية" المتاحة لهم، وفي الواقع، لا توجد سفن التي تبحر من أو إلى إسرائيل، ولكن السفن التي تمر عبر إسرائيل أيضًا، وتجارة النظام البحري يعتمد على شبكة كاملة من الموانئ في جميع أنحاء العالم والسفن تمر بينها، ولا يوجد شيء اسمه "سفينة تحمل التفاح الذهبي الذي يغادر ميناء يافا وعلى متنه 15 إسرائيلياً أقوياء، لذلك تستهدف أي سفينة لها ارتباط بإسرائيل بأي شكل، وهو يشبه الحصار الجزئي على إسرائيل، ومثل هذا الإجراء سيغير الصورة تماما وينقل الاحتكاك إلى مكان مختلف تماما".

جرأة وإصرار غير مسبوق

ويقول الدكتور يوئيل جوزانسكي، أحد كبار الباحثين في المعهد: "هناك جرأة وإصرار واستعداد لتحمل المخاطر هنا لا نعرفها، والشعور أنه ليس لديهم ما يخسرونه ومن الصعب ردعهم، وذلك وفقا لدراسات الأمن القومي (INSS)، الذي يدرس الحوثيين في اليمن منذ - 15 عامًا وقام بتنسيق التعامل مع القضايا المتعلقة بإيران ودول الخليج في مقر الأمن القومي (MLL) في مكتب رئيس الوزراء.

وأوضح أن علاقات الحوثيين الوثيقة مع إيران ومع حزب الله في لبنان أتاحت لهم تطوير قدرات عسكرية تمكنهم من إطلاق صواريخ أرض-أرض باتجاه إسرائيل من نوع "الخضر" المرتكز على صواريخ شهاب الإيرانية، فضلا عن الصواريخ الباليستية. إطلاق صواريخ كروز وطائرات بدون طيار، وفي بعض الحالات، حققت قدرات إنتاج وتجميع مستقلة، يقول غوزانسكي، "لقد قللنا من شأن الحوثيين في السنوات الأخيرة، لكن الغطاء قصير، وتحتاج إسرائيل إلى إعطاء الأولوية لاستعداداتها ضد جميع التهديدات".

سلوكهم لا يمكن التنبؤ بها

في حين يرى شربيت أن تحركات الحوثيين أعمال متفرقة تستخدم لـ "التنفيس عن التوتر"، ومع ذلك، فهو يحذر من أن إحدى خصائص سلوكهم هي أنهم لا يمكن التنبؤ بهم، وقال: "لو سألوني في الماضي عما إذا كان هناك سيناريو لإطلاق طائرات بدون طيار انتحارية على سفن مملوكة لإسرائيليين من نوع أو آخر، لقلت إن الأمر مبالغ فيه - وهنا حدث ما حدث، فلا يمكن التنبؤ بها ومن الصعب معرفة أين ستتطور، ويمكنهم إطلاق صاروخ على سفينة دون نية إغراقها وتحقيق نتيجة عكسية، لأن مثل هذا الإطلاق ليس انتقائياً ولا يمكنك معرفة مسبقاً ماذا ستكون نتائجه، وتقديري أن استخدام مثل هذه الصواريخ سيعتمد على درجة التصعيد في غزة والقرارات في إيران، ولا أستبعد هذا التهديد".