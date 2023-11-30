أول رد فعل للزمالك بعد فوزالفريق على مودرن فيوتشر

احتفل حساب الزمالك بفوزالفريق على مودرن فيوتشر بهدفين دون رد في مسابقة الدوري.

ونشر حساب الزمالك صورًا من فوز الفريق على مودرن فيوتشر، مما حازت الصور على إعجاب المتابعين.

وتمكن نادي الزمالك من الفوز على فريق مودرن فيوتش، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراةالمقامة على استاد السلام، بهدفين نظيفين.

وتمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف التقدم للزمالك في مودرن فيوتشر، في الدقيقة ٣٩ من ركلة جزاء تم احتسابهلصالح سيف الدين الجزير، وجاء إبراهيما نداى لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الأول.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى الزمالك إلى 11 نقطة من 7 مباريات في المركز الخامس، وتوقف رصيد فيوتشر عندالنقطة 12 في المركز الرابع.