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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصول الأسرى الإسرائيليين والتايلانديين إلى تل أبيب

الدفعة السادسة من
الدفعة السادسة من الأسرى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، وصول الأسرى الإسرائيليين والتايلانديين الذين أفرجت عنهم حركة حماس، إلى تل أبيب.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن "القوات الخاصة التابعة للجيش الإسرائيلي وقوات الشاباك حاليا مع الرهائن الـ 14 المفرج عنهم، وهم 10 إسرائيليين و4 مواطنين تايلانديين داخل الأراضي الإسرائيلية".

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وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأربعاء، إنها نجحت في تسهيل إطلاق سراح ونقل 16 محتجزًا لدى حركة حماس في غزة.

وتتولى اللجنة، وهي منظمة محايدة مقرها سويسرا، مهمة تسهيل إطلاق سراح المحتجزين من غزة والفلسطينيين من مراكز الاعتقال في إسرائيل بموجب شروط الهدنة المؤقتة بين الجانبين.

من جانب آخر، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية فجر الخميس، أنّها أطلقت سراح 30 سجينًا فلسطينيًا إضافيًا بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس.

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