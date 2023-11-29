وقف العدوان .. حماس تكشف شروط التفاوض بشأن الأسرى العسكريين

أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن جهود تمديد الهدنة لم تنضج حتى الآن، وما جرى تقديمه لحماس حتى الآن لتمديد الهدنة ليس أهلاً للدراسة.

وذكر القيادي في حركة حماس - بحسب وكالة شهاب الفلسطينية - أن المقاومة هيأت نفسها لأي احتمال بعد انتهاء الهدنة.

وأضاف حمدان قائلا :" إذا قام الاحتلال بأي عدوان فالمقاومة مستعدة وإذا استمر الهدوء فسنواصل التهدئة.

وزاد: إذا أبدى الاحتلال استعداداً لتبادل الأسرى كبار السن فنحن مستعدون لذلك بما يعنيه من تمديد للهدنة وما يجري الحديث بشأنه الآن هو وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وبعدها ندخل في الحديث عن تبادل الأسرى.

واكمل : وقف إطلاق النار ليس كافيا بالنسبة إلينا بل يجب أن تنسحب آليات الاحتلال من غزة ويوقف أعماله العدائية ولن يكون أي حديث عن تبادل الأسرى العسكريين لدينا قبل وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

وتابع : حرصنا منذ البداية على الإفراج عن الأسرى من كل فلسطين بمن فيهم أبناء الأرض المحتلة عام 48؛ والإدارة الأمريكية لا تزال تغطي الموقف الإسرائيلي لكنها تعتقد أن استمرار العدوان سينعكس سلباً على صورتهما.

وأتم القيادي بحركة المقاومة الفلسطينية حماس قائلا : القرار بشأن ملف الأسرى العسكريين لدينا واضح بأنه لا حديث أو تفاوض عليهم الآن.

الهدنة المؤقتة الثانية ستنتهي بحلول السابعة من صباح الغد الخميس.

