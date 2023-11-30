سلامات حارة..حماس تنشر مشاهد جديدة لإطلاق سراح دفعة سادسة من الأسرى الإسرائيليين|فيديو

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس"، اليوم الخميس، مشاهد جديدة لإطلاق سراح الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها نجحت في تسهيل إطلاق سراح ونقل 16 محتجزاً لدى حركة حماس في غزة.

وتتولى اللجنة، وهي منظمة محايدة مقرها سويسرا، مهمة تسهيل إطلاق سراح المحتجزين من غزة والفلسطينيين من مراكز الاعتقال في إسرائيل بموجب شروط الهدنة المؤقتة بين الجانبين.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، إطلاق سراح الرهينة الأميركية ليئات بينين التي كانت محتجزة في غزة.

وقال "إنها في أمان بمصر، وستعود إلى الوطن قريباً مع أطفالها الثلاثة".