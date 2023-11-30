شاهد .. الأسيرة الفلسطينية عهد التميمي تحتفل بتحريرها مع أسرتها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة لقطات توثق عودة الناشطة الفلسطينية عهد التميمي إلى ذويها بعد الإفراج عنها ضمن دفعة جديدة من 30 سجينًا فلسطينيًا أفرجت عنهم إسرائيل بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة مع حركة حماس.

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ومن بين المفرج عنهم عهد التميمي، الناشطة البالغة من العمر 22 عاماً والتي أصبحت من أبرز رموز المقاومة الشعبية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلّة.

واعتُقلت التميمي هذه المرّة قبل ثلاثة أسابيع بتهمة "التحريض على العنف" بسبب منشور على إنستغرام تؤكّد السلطات الإسرائيلية أنّها صاحبته، وهو ما تنفيه عائلة الشابة.

وأتى إطلاق سراح هذه الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين بعيد إفراج حماس عن دفعة إضافية من الأسرى الذين تحتجزهم في قطاع غزة، قوامها 16 أسيراً، هم 10 إسرائيليين أطلقوا بموجب الاتفاق، و4 تايلانديين وامرأتان روسيتان أطلقتهم حماس بمعزل عن هذا الاتفاق.

وكانت قطر التي تقود جهود الوساطة بين الطرفين أعلنت أنّ الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم ليل الأربعاء هم 16