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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برنامج تدريبي لتعليم الحرف اليدوية لـ 200 سيدة بالقليوبية

صدى البلد

أطلق المجلس القومي للمرأة، فعاليات البرنامج التدريبي لتعليم الحرف اليدوية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبالشراكة مع الوكالة الكورية، استهدف عدد 200 سيدة  من المترددات على مكتب شكاوى المجلس،  على مدار أسبوعين بمحافظة القليوبية  كمرحلة أولى .

يأتى هذا البرنامج التدريبي فى إطار جهود المجلس المستمرة للقضاء على العنف ضد المرأة ، ومساعدتها على إقامة مشروعات صغيرة لتمكينها اقتصاديا.

‎وتخلل التدريب 14 ورشة عمل متخصصة فى حرف التطريز و الخياطة و الطباعة ، حيث تم تدريبهن على أساسيات ومراحل كل  حرفة والمواد المستخدمة ، بهدف تعزيز قدرات السيدات وتنمية مهاراتهن لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل لتحسين المستوي المعيشي لهن ولأسرهن .

و حصلت المتميزات فى البرنامج التدريبي علي فرصة أخرى للتدريب بورش عمل متخصصة لمدة أسبوعين لثقل مهاراتهن و تمكينهن من تلك الحرف.

وعلى هامش التدريب تم تنظيم ندوة توعوية حول التنشئة المتوازنة والتربية الإيجابية ، حاضرت فيها الأستاذة نهى مرسى رئيسة الإدارة المركزية للجان والفروع بالمجلس ، تضمنت التعريف بالبرنامج وأهدافه، والتوعية بأهمية تحقيق التنشئة المتوازنة.

وفى ذات السياق، وخلال حملة ال١٦ يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة ، قام وفد من الأمانة العامة بالمجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان بزيارة فرع القليوبية ، وقد ضم الوفد الأستاذة نهى مرسى  والأستاذة مى محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات،  والأستاذة نوران الجميعي مسئولة التسويق للمشروعات بإدارة تنمية المهارات بالمجلس، ومن صندوق الأمم المتحدة للسكان الأستاذة منى الغزالى المنسق الوطنى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس والأستاذة سالى  ذهنى ، حيث أشادوا بمنتجات السيدات و مدى التنوع فيها.

ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي سوف يتم تنظيمها بمحافظتى القاهرة الكبرى وبني سويف.

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