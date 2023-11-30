أطعمة ومشروبات طبيعية تعالج الحموضة وحرقة المعدة.. تعرف عليها

تتسبب الحموضة في ارتجاع حمض المعدة مرة أخرى إلى الحلق، ما يسبب إحساسًا بالحرقان في الصدر أو الحلق.

فيما يلي عشرة علاجات منزلية يمكن أن تساعد في تخفيف الحموضة أو حرقة المعدة في الحالات الخفيفة وذلك وفقا لما جاء في موقع هيلث:



صودا الخبز:

خلط نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز في كوب من الماء وشربه وتعمل صودا الخبز كمضاد طبيعي للحموضة ويمكن أن توفر راحة سريعة من الحموضة.

زنجبيل:

مضغ قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج أو شرب شاي الزنجبيل. و يساعد الزنجبيل على تقليل الالتهاب في المعدة ويمكن أن يخفف من الحموضة.

عصير الصبار:

شرب كمية قليلة من عصير الصبار النقي.. ويتمتع الصبار بخصائص مهدئة يمكن أن تساعد في تقليل حمض المعدة وتهدئة الجهاز الهضمي.

خل حمض التفاح:

خلط ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من خل التفاح الخام غير المصفى في كوب من الماء وشربه قبل الوجبات و على الرغم من طبيعته الحمضية، يمكن لخل التفاح أن يساعد في توازن مستويات الرقم الهيدروجيني في المعدة.

شاي البابونج:

شرب شاي البابونج يساعد على تهدئة المعدة وتقليل الحموضة.. ويتمتع البابونج بخصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يعزز الاسترخاء.

بذور الفينل:

مضغ ملعقة صغيرة من بذور الشمر بعد الأكل.. وبذور الشمر يمكن أن تساعد في تحييد حمض المعدة والمساعدة على الهضم.

الدردار الزلق:

تناول مكملات الدردار الزلق أو تناول أقراص استحلاب الدردار الزلق. تشكل هذه العشبة طبقة واقية في المعدة ويمكن أن تساعد في تخفيف الحموضة.

حليب بارد:

شرب كوب من الحليب البارد للمساعدة في تحييد حمض المعدة وتوفير الراحة من الحموضة.

موز:

تناول الموز الناضج للمساعدة في تغطية بطانة المعدة وتقليل أعراض ارتجاع الحمض.

البروبيوتيك:

تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي أو تناول مكملات البروبيوتيك .. وتعمل البروبيوتيك على تعزيز صحة الأمعاء ويمكن أن تساعد في تنظيم مستويات حمض المعدة.

من المهم ملاحظة أن هذه العلاجات قد لا تناسب الجميع، وإذا كنت تعاني من حموضة مزمنة أو شديدة، فمن الأفضل استشارة أخصائي الرعاية الصحية للحصول على التشخيص والعلاج المناسبين.