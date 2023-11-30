عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة ومشروبات طبيعية تعالج الحموضة وحرقة المعدة.. تعرف عليها

الحموضة
الحموضة

تتسبب الحموضة في ارتجاع حمض المعدة مرة أخرى إلى الحلق، ما يسبب إحساسًا بالحرقان في الصدر أو الحلق.

فيما يلي عشرة علاجات منزلية يمكن أن تساعد في تخفيف الحموضة أو حرقة المعدة في الحالات الخفيفة وذلك وفقا لما جاء في موقع هيلث:

هل زيادة حجم الثدي تسبب السرطان؟.. اكتشف الحقيقة

أضرار كارثية عند شرب الكثير من القهوة في اليوم الواحد


صودا الخبز: 

خلط نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز في كوب من الماء وشربه وتعمل صودا الخبز كمضاد طبيعي للحموضة ويمكن أن توفر راحة سريعة من الحموضة.

زنجبيل: 

مضغ قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج أو شرب شاي الزنجبيل. و يساعد الزنجبيل على تقليل الالتهاب في المعدة ويمكن أن يخفف من الحموضة.

عصير الصبار: 

شرب كمية قليلة من عصير الصبار النقي.. ويتمتع الصبار بخصائص مهدئة يمكن أن تساعد في تقليل حمض المعدة وتهدئة الجهاز الهضمي.

خل حمض التفاح: 

خلط ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من خل التفاح الخام غير المصفى في كوب من الماء وشربه قبل الوجبات و على الرغم من طبيعته الحمضية، يمكن لخل التفاح أن يساعد في توازن مستويات الرقم الهيدروجيني في المعدة.

شاي البابونج: 

شرب شاي البابونج يساعد على تهدئة المعدة وتقليل الحموضة.. ويتمتع البابونج بخصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يعزز الاسترخاء.

بذور الفينل: 

مضغ ملعقة صغيرة من بذور الشمر بعد الأكل.. وبذور الشمر يمكن أن تساعد في تحييد حمض المعدة والمساعدة على الهضم.

الدردار الزلق: 

تناول مكملات الدردار الزلق أو تناول أقراص استحلاب الدردار الزلق. تشكل هذه العشبة طبقة واقية في المعدة ويمكن أن تساعد في تخفيف الحموضة.

حليب بارد:

شرب كوب من الحليب البارد للمساعدة في تحييد حمض المعدة وتوفير الراحة من الحموضة.

موز:

تناول الموز الناضج للمساعدة في تغطية بطانة المعدة وتقليل أعراض ارتجاع الحمض.

البروبيوتيك: 

تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي أو تناول مكملات البروبيوتيك .. وتعمل البروبيوتيك على تعزيز صحة الأمعاء ويمكن أن تساعد في تنظيم مستويات حمض المعدة.

من المهم ملاحظة أن هذه العلاجات قد لا تناسب الجميع، وإذا كنت تعاني من حموضة مزمنة أو شديدة، فمن الأفضل استشارة أخصائي الرعاية الصحية للحصول على التشخيص والعلاج المناسبين.

الحموضة ارتجاع الحمض الجهاز الهضمي تعالج الحموضة تخفيف الحموضة تسبب الحموضة تهدئة المعدة مشروبات طبيعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

استشهاد المجموعة المكلفة بحراسة الأسرى.. بيان عاجل لكتائب المجاهدين

فلسطين.. انفجارات قوية تدوي في غلاف غزة

عرض خيالي من الأهلي لـ أحمد فتوح.. تعرف على قيمة الصفقة

هولندا تدعو دول أوروبا للاستعداد لـ الحرب

تراجع في الطلب| خسائر قوية لـ الدولار.. وضربة موجعة للسوق السوداء| ماذا حدث؟!

موضوعات متعلقة

التأخير يسبب الوفاة.. أعراض السكتة الدماغية

طعام غير متوقع يطيل العمر ويحافظ على الصحة

مشروبات مفيدة لعلاج القرحة.. مفاجأة بشأن اللبن

نوع خضار يمنع السرطان وأمراض الذكورة

برج العذراء.. وحظك اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023| وازن الشغل والحياة الشخصية

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023: نجاحات اقتصادية

برج الحوت وحظك اليوم 29 نوفمبر 2023| مسئوليات جديدة

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023| بلاش حب في الشغل

ترشيحاتنا

بريطانيا تنشر مدمرة في الخليج وسط الحرب بين إسرائيل وحماس

قبل انطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية 2024.. كيف تعرف لجنتك؟

كاتب علم المصريات لـ صدى البلد : حَب العزيز علاج عند الفراعنة

معارضة داخلية..أزمة خطيرة تعصف بإدارة بايدن بسبب دعم العدوان الإسرائيلي على غزة

فستان بأكمام ريش.. ياسمين رئيس تتألق في مهرجان البحر الأحمر

الرئيس : حريصون على استمرار الشراكة المثمرة مع صندوق النقد الدولي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مختلفة وغير تقليدية.. شاهد مايا دياب بفستان ذهبي بجدة يشعل السوشيال ميديا

نجوم العالم في حفل افتتاح النسخة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر

مختلفة دائما.. ياسمين صبري بفستان يبهر الحاضرين بمهرجان البحر الأحمر

أول ظهور بعد وفاة والدتها.. دينا الشربيني بفستان جلد بمهرجان البحر الأحمر

فيديو

هجوم القدس .. رد فعل إسرائيل وتفاصيل م.قتل رجل دين كبير

التسجيل ينتهي خلال أيام .. اعرف شروط حج الجمعيات وطريقة التقديم

وفاة هنري كيسنجر مهندس الدبلوماسية الأمريكية.. أبرز الملفات والمواقف في مسيرته|فيديوجراف

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ