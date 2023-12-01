عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عامر حسين: ننسق مع الزمالك بشأن مواعيد كأس الرابطة

عامر حسين
عامر حسين

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن التربيطات دائمًا يكون لها دور كبير في انتخابات الاتحادات أو الروابط، مشيرا إلى أن هناك اتحاد شمال إفريقيا ودائمًا تكون هناك اجتماعات خاصة، وأندية شمال إفريقيا هي دائمًا السبب الرئيسي في نجاح بطولات القارة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "تم تأجيل لقاء الأهلي وزد في الدوري المصري، بعدما تم تقديم مباراة شباب بلوزداد لتقام يوم 8 ديسمبر بدلا من 9، وكذلك تأجيل لقاء بيراميدز والجونة لنفس الاسباب، وسوف تقام المباراتين بعد كأس الأمم الإفريقية، كما أن الاهلي مرتبط بكأس العالم للأندية ثم بطولة السوبر".

وأضاف: "هناك حديث دائم مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، وتم التنسيق معه حول كافة الأمور استعدادا لامم افريقيا، والزمالك سوف يشارك في كأس الرابطة، وتواصل معي أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي خصوصا أنه سيقام معسكر خارجي للزمالك وكان يريد معرفة مواعيد المباريات".

وأكد: سوف نقوم بالتنسيق مع الزمالك حتى لا تتعارض مواعيد كاس الرابطة مع معسكر الفريق الابيض".

وواصل: "مباريات كاس الرابطة ستنطلق يوم 7 أو 8 يناير وحتى 13 فبراير خلال أمم إفريقيا، وبعد القرعة سوف يتم تحديد مواعيد المباريات والاعلان عنها بشكل رسمي، وسنراعي مواعيد مباريات بطولة الأمم، وكذلك مباريات منتخب مصر".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد ارتفاع جنوني.. وعيار21 مفاجأة

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

استشهاد المجموعة المكلفة بحراسة الأسرى.. بيان عاجل لكتائب المجاهدين

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

عرض خيالي من الأهلي لـ أحمد فتوح.. تعرف على قيمة الصفقة

راح بلّغ إدارة النادي | رسالة مثيرة من مصطفى الزناري لـ الزمالك

تراجع في الطلب| خسائر قوية لـ الدولار.. وضربة موجعة للسوق السوداء| ماذا حدث؟!

خارج التوقعات.. الأهلي يدرس عودة لاعب مفاجأة في الشتاء

ترشيحاتنا

قيادي في حماس يؤكد استعداد الحركة تمديد الهدنة مع إسرائيل

حملات دعم من أبناء الجالية المصرية للمرشح السيسي في مدينة صلالة بسلطنة عمان

احذر .. الدولة تضبط سوق الذهب بالقانون

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر 1 ديسمبر 2023

إطلاق نار على سيارة إسرائيلية قرب مفرق مجداليم في الضفة الغربية

سفارتا مصر في سيول وبيونج يانج تستقبلان أبناء الجالية للتصويت بانتخابات الرئاسة 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل من جديد | اعرف التفاصيل

تعرف على القائمة الكاملة لجوائز النسخة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

دواء جديد لمصابي النخاع الشوكي.. يعيد الحياة للقدم

نجمات الفن المصري بالأسود في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

فيديو

صانعة أفلام يـ.ـهـ.وديـ.ـة تعلن تخليها عن الجنسية الإسـ.رائيـ.ليـ.ـة.. ماذا قالت؟

بـ 120 ألف دولار.. مقترح برلماني لحل أزمة العملة بكلاب الشوارع

مفاجأة مدوية.. ليفربول يرغب في ضم مبابي مقابل بيع محمد صلاح «فيديوجراف»

هجوم القدس .. رد فعل إسرائيل وتفاصيل م.قتل رجل دين كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ