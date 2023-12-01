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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عاجل| فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة C

صدى البلد

أعلنت وزارة النقل، فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية  الفئة C، خلال الانتخابات التى أجريت اليوم في مقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن، حيث حصلت مصر على ثالث أكبر عدد أصوات، بواقع 142 صوتا، من إجمالي 166 صوتا صحيحا.

وأشاد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في بيان، بهذا النجاح الكبير الذي حققته مصر في انتخابات المنظمة البحرية الدولية، لافتا إلى أنه يرجع إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية التي تضع ضمن أولوياتها رفع مركز مصر على المستوى الدولي في كافة المجالات، وتكليلا لجهود متضافرة بين وزارتي النقل والخارجية والسفارة المصرية بلندن، حيث استمر التنسيق على مدار العاميين السابقين؛ من أجل الترويج لدعم الترشح المصري، والحفاظ على مقعد مصر بالمجلس، والذي احتفظت به منذ 1977.

وأشار الوزير، إلى أن الفوز الذي حققته مصر في انتخابات المنظمة البحرية الدولية IMO؛ يعد انتصارا للإرادة والدبلوماسية المصرية.

وتقدم الفريق مهندس كامل الوزير بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة هذا الفوز الكبير، مؤكدا أن هذا الفوز يجسد دور مصر المحوري في المنطقة والعالم، وتأكيدا على المكانة الرائدة التي تحتلها في مجال النقل البحري والتجارة العالمية.

جدير بالذكر، أن المنظمة البحرية الدولية، هي منظمة دولية متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تأسست سنة 1948، يقع مقرها في لندن، ومن أهدافها “السلامة والأمن البحري- مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن- مكافحة التلوث البحري- إرساء نظام لتعويض الأشخاص الذين يتكبدون خسائر مالية بسبب التلوث البحري- تأسيس نظام دولي لنداءات الاستغاثة وعمليات البحث والإنقاذ- تحقيق نظام بحري مستدام”.

ويتم من خلال المنظمة البحرية الدولية، رفع كفاءة استخدام الطاقة، والتكنولوجيا الجديدة والابتكار والتعليم والتدريب البحري، والأمن البحري، وإدارة حركة المرور البحرية وتطوير البنية التحتية البحرية، كما يتم تطبيق المعايير العالمية التي تغطي هذه القضايا.

وتتألف المنظمة البحرية الدولية، من 5 لجان رئيسية، و9 لجان فرعية منبثقة عنها، إلى جانب مجلس إدارة المنظمة والجمعية العمومية لها.

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