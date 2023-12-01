رغم المسافات بين المدن.. استمرار توافد المواطنين للتصويت بانتخابات الرئاسة في كندا

قال سفير مصر لدى كندا، أحمد حافظ، اليوم الجمعة، إن المصريين في كندا حريصون على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية 2024، بالرغم من المسافات الكبيرة التي تفصل المدن والمقاطعات الكندية عن بعضها.

العملية الانتخابية

قال السفير المصري: "بدأت بالفعل العملية الانتخابية لدينا هنا في كندا، في كل من مقر اللجنة الفرعية بالسفارة المصرية في العاصمة أوتاوا وكذلك القنصلية العامة في مدينة مونتريال." وأضاف "المقر الانتخابي بدأ في العمل بالفعل الساعة التاسعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي ومستمرون إلى التاسعة مساء … وذلك على مدار الايام الثلاثة لانتخابات المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024".

وأكد السفير أحمد حافظ أنه على الرغم من ان اليوم الجمعة هو يوم عمل في كندا، إلا أن السفارة شهدت بالفعل إقبال عدد كبير من المواطنين الذين حرصوا على الوصول مبكرا، انتظاراً لفتح المقر الانتخابي بالسفارة للإدلاء بأصواتهم، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك تواجد كبير من الناخبين المصريين يومي غد السبت وبعد غد الأحد، وهما يوما عطلة نهاية الأسبوع في كندا، من أجل المشاركة بصوتهم في الانتخابات.

وقال حافظ: "أود أن أقول أن الكثير من المصريين هنا… ومع بُعد المسافات الكبيرة بين المقاطعات الكندية .. نعلم جيداً حرصهم على القدوم للتصويت وممارسة حقهم الدستوري".

كما أكد السفير سلاسة وانتظام العمل في اللجنة الفرعية في أوتاوا، بجانب عملية التصويت، مشيرا إلى أنه من خلال التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتيسيراً على المواطنين بالخارج، فإن الإدلاء بصوت أي مواطن يكون من خلال بطاقة الرقم القومي سواء كانت سارية أو منتهية، فضلاً عن جواز السفر الساري. كما يمكن لأي مصري الإدلاء بصوته في الإنتخابات سواء كان مقيماً بكندا، أو حتى زائرًا.

ومن المهم أن نشير إلى أن السفارة في اوتاوا والقنصلية العامة في مونتريال هما ضمن الكثير من اللجان الفرعية الموزعة بالبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج في أنحاء مختلفة من العالم.

ويصوت المصريون المقيمون في الخارج على انتخابات الرئاسة 2024 في أول ثلاثة أيام من شهر ديسمبر، وتجرى في الداخل خلال أيام 10، 11، 12 من الشهر ذاته، في حين يذكر أنه في آخر انتخابات رئاسية عقدت عام 2018، شارك 24.3 مليون ناخب من إجمالي 59.1 مليون مواطن لهم حق التصويت بنسبة مشاركة بلغت 41.05%، وتصدرت المشاركة محافظة الوادي الجديد بنسبة 58.76%.

ويحق لكل مصرى متواجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.