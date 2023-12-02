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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم |لطلاب جامعة القاهرة .. كيف تحصل على 3000 جنيه خلال ديسمبر .. رعاية النوابغ يعلن إطلاق أولمبياد الشركات الناشئة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم.. بدء تقديم الأوارق المطلوبة لطلاب الدراسات العليا بحقوق عين شمس

أعلنت إدارة الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة عين شمس عن بدء اليوم  تلقى أوراق المرشحين لدبلومات الدراسات العليا بالكلية بعد سداد الرسوم الدراسية على موقع الكلية.

لطلاب جامعة القاهرة .. كيف تحصل على 3000 جنيه خلال شهر ديسمبر

تنظم رعاية الشباب في جامعة القاهرة الدولية، مسابقة في البحوث الاجتماعية، حول المشروعات القومية (أهميتها – النتائج المتوقعة – ما تم إنجازه على أرض الواقع)، بالتزامن مع بدء العام الدراسي بجامعة القاهرة الدولية لعام 2023-2024.

500 ألف جنيه.. رعاية النوابغ بالتعليم العالي يعلن إطلاق أولمبياد الشركات الناشئة..تفاصيل

أعلن صندوق رعاية النوابغ والمبتكرين التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق أولمبياد الشركات الناشئة.

للطلاب الوافدين.. فرصة للالتحاق بالجامعات المصرية بالفصل الدراسي الثاني

أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح التقديم للفصل الدراسي الثاني للدراسة في مصر ابتداءا من 1 ديسمبر للطلاب الوافدين راغبي الدراسة في مصر، موضحا  انه يمكن التقديم عبر هذا الرابط
https://admission.study-in-egypt.gov.eg/login

جامعة القاهرة تنظم دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس حول إدارة ضغوط العمل
تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

رعاية شباب حلوان تطلق مسابقة فنية تثقيفية للطلاب .. تفاصيل
أطلقت جامعة حلوان مسابقة بحثية فنية؛ لبناء الوعي الجماعي للأجيال الجديدة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابي.

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