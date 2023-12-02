اليوم.. بدء تقديم الأوارق المطلوبة لطلاب الدراسات العليا بحقوق عين شمس

أعلنت إدارة الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة عين شمس عن بدء اليوم تلقى أوراق المرشحين لدبلومات الدراسات العليا بالكلية بعد سداد الرسوم الدراسية على موقع الكلية.

وأوضحت كلية الحقوق جامعة عين شمس، أن الأوراق المطلوبة للمتقدمين أول مرة هي:

1 - أصل المؤهل - أصل شهادة الميلاد عدد (۲) صورة البطاقة - عدد (۳) صور شخصية . ه أصل وصورة من إيصال دفع المصروفات الأوراق المطلوبة للطلاب الحاصلين على دبلومة من جامعة عين شمس أو أي جامعة أخرى.

أما بالنسبة للحاصلين على دبلومة من كلية الحقوق بجامعة عين شمس للعام الجامعي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ يتم تقديم بيان نجاح.

وأشارت الكلية إلى أنه لابد من تقديم موافقة جهة العمل ( للمتقدمين من الشرطة ، والقضاء ، والقوات المسلحة ) .

وكانت قد عقدت الكلية محاضرة تعريفية لطلاب دبلومات الدراسات العليا افتتحها الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، والأستاذ الدكتور ياسين الشاذلى، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث تم تعريف الطلاب بنظم الدراسة والامتحان بالدبلومات، والإجراءات الجديدة التى اتخذتها الكلية بشأن إعداد البحوث، ولجنة أخلاقيات البحث العلمى المتعلقة بها.

وقد تم حث الطلاب على حضور المحاضرات المتعلقة بقاعة البحث، والاطلاع على المؤلف العلمى الذى أعدته الكلية حول أصول البحث العلمى القانونى، والتقيد بالمواعيد الموضوعة لتقديم الخطة والبحث، والاستفادة من المحتوى العربى والأجنبي الثرى لمكتبات الكلية.

وحضر المحاضرة التعريفية الدكتور أحمد ديهوم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور سيد أحمد محمود، أستاذ قانون المرافعات ووكيل الكلية الأسبق،و الدكتور محمود لطفى، رئيس قسم القانون الدولى الخاص، الدكتور وليد عوض، مدير وحدة التعلم الالكتروني، وجمع كبير من طلاب الدبلومات.

كما شهد الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس ختام فعاليات دوري "أبطال من أجل مصر " لكرة القدم الخماسية والتى نظمتها أسرة طلاب من أجل مصر مع اتحاد طلاب الجامعة ، بحضور الكابتن حازم أمام عضو اتحاد كرة القدم ونجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.

سدد الكابتن حازم أمام ضربة البداية للمباراة الختامية بين فريق " طلاب من أجل مصر " وفريق " نجوم هاني عطية" والتي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا.

وحصد المركز الأول فريق " نجوم هاني عطية" بمكافاة فوز باجمالى ٨٠٠٠ جنية ، حصل على المركز الثاني فريق "طلاب من أجل مصر " بمكافاة فوز باجمالى ٦٤٠٠ جنية بينما فاز بالمركز الثالث فريق الاسطورة بمكافاة فوز باجمالى ٤٨٠٠ جنية وحصل علي كأس هداف البطوله الطالب يوسف محمد علي هداف فريق " نجوم هاني عطية".

وفي كلمته وجه أ.د محمد ضياء رئيس الجامعة الشكر للكابتن حازم امام لقبوله الدعوة لحضور فعاليات الختام موجها الطلاب لاتخاذ امثال كابتن حازم أمام الرياضي الخلوق قدوة في استثمار الوقت والتفوق الرياضي.

وأشار الى سعادته بهذه الأنشطة الطلابيه والتي هي جزء أصيل من الحياه الجامعيه وتنمي قدرة الطلاب على التواصل وخلق مستقبل واعي.

هذا وقد أبدى الكابتن حازم إمام سعادته بالتواجد في رحاب جامعه عين شمس العريقة وتمنى التوفيق للاعبين وامله في رؤيتهم كوادر مهمه في الرياضه المصريه في المستقبل

وفي ختام المباراه كرم أ.د محمد ضياء الكابتن حازم أمام نجم الكرة المصرية ، الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى واهداهم الميداليات والمكافآت .

و كان دوري " ابطال من أجل مصر " في كرة القدم الخماسية قد اقيم على ملاعب كليات التجارة و الصيدلة والمدينة الجامعية طلبة ، و شارك به ٢٥٦ فريق باجمالي ٢٠٤٨ لاعب من طلاب مختلف كليات الجامعة بنظام خروج المغلوب.