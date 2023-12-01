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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأوارق المطلوبة للتقدم إلى الدراسات العليا بحقوق عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت إدارة الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة عين شمس عن بدء تلقى أوراق المرشحين لدبلومات الدراسات العليا بالكلية بعد سداد الرسوم الدراسية على موقع الكلية.
 

وأوضحت كلية الحقوق جامعة عين شمس ،أن الأوراق المطلوبة للمتقدمين أول مرة هي:

1 - أصل المؤهل - أصل شهادة الميلاد عدد (۲) صورة البطاقة - عدد (۳) صور شخصية . ه أصل وصورة من إيصال دفع المصروفات الأوراق المطلوبة للطلاب الحاصلين على دبلومة من جامعة عين شمس أو أي جامعة اخرى :

1 - أصل المؤهل . ٢- أصل شهادة الميلاد عدد (۲) صورة البطاقة - عدد (۳) صور شخصية . ه أصل وصورة من إيصال دفع المصروفات . -٦- أصل وصورة من شهادة الدبلومة .
 

اما  بالنسبة للحاصلين على دبلومه من كلية الحقوق بجامعة عين شمس للعام الجامعي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ يتم تقديم بيان نجاح

 

واشارت الكلية إلى لابد من تقديم موافقة جهة العمل ( للمتقدمين من الشرطة ، والقضاء ، والقوات المسلحة ) .

 

وكانت قد عقدت الكلية  محاضرة تعريفية لطلاب دبلومات الدراسات العليا افتتحها  الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، والأستاذ الدكتور ياسين الشاذلى، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث تم تعريف الطلاب بنظم الدراسة والامتحان بالدبلومات، والإجراءات الجديدة التى اتخذتها الكلية بشأن إعداد البحوث، ولجنة أخلاقيات البحث العلمى المتعلقة بها.

وقد تم حث الطلاب على حضور المحاضرات المتعلقة بقاعة البحث، والاطلاع على المؤلف العلمى الذى أعدته الكلية حول أصول البحث العلمى القانونى، والتقيد بالمواعيد الموضوعة لتقديم الخطة والبحث، والاستفادة من المحتوى العربى والأجنبي الثرى لمكتبات الكلية.

وحضر المحاضرة التعريفية  الدكتور أحمد ديهوم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور سيد أحمد محمود، أستاذ قانون المرافعات ووكيل الكلية الأسبق،و الدكتور محمود لطفى، رئيس قسم القانون الدولى الخاص،  الدكتور وليد عوض، مدير وحدة التعلم الالكتروني، وجمع كبير من طلاب الدبلومات.
 

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