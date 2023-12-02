500 ألف جنيه.. رعاية النوابغ بالتعليم العالي يعلن إطلاق أولمبياد الشركات الناشئة..تفاصيل

أعلن صندوق رعاية النوابغ والمبتكرين التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق أولمبياد الشركات الناشئة.

وجاء في إعلان الصندوق عن إطلاق الأولمبياد: هل أنت طالب أو باحث جامعي وترغب مع فريقك في تطوير فكرتك إلى نموذج عمل حقيقي، وإنشاء شركة ناشئة؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن برنامج أولمبياد الشركات الناشئة Startup Olympics هو فرصتك.

صندوق رعاية النوابغ

وتابع صندوق رعاية النوابغ والمبتكرين: يستهدف البرنامج طلاب وباحثي الجامعات المصرية، الذين لديهم أفكار ابتكارية، ويرغبون في تطويرها إلى نموذج عمل حقيقي، وإنشاء شركة ناشئة.

وتشمل مزايا المشاركة في برنامج أولمبياد الشركات الناشئة ما يلي:

• تمويل الشركات الفائزة بـ500 ألف جنيه وخدمات قيمتها 500 ألف جنيه بالإضافة إلى المشاركة في برنامج GenZ التلفزيوني

• التدريب والتوجيه من رواد الأعمال والمستثمرين ذوي الخبرة.

• إمكانية الوصول إلى شبكة من المستثمرين وأصحاب الأعمال.

• ابراز مجهودات فريقك إعلاميا.

وذكر صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن الموعد النهائي للتقديم هو 4 يناير 2023.

وكان قد استقبل الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس صباح اليوم الدكتور أحمد ناصر النعيمي، مدير عام مركز العلوم العربي للخدمات الجامعية والتدريب بدولة الإمارات.

ورحب الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، بالدكتور أحمد ناصر النعيمي مدير عام مركز العلوم العربي للخدمات الجامعية والتدريب بدولة الإمارات، منوها بأنه تمت مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة في نطاق اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين مصر والامارات، وفي ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.

كما أكد الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس ، على عمق العلاقات المصرية الإماراتية على كافة المستويات، مما يعكس حجم التفاهم بين البلدين الشقيقين.

كما تمت مناقشة تفعيل اتفاقية التعاون لتسويق وترويج المسارات التعليمية التي تقدمها الجامعة بهدف إلى التعاون والترويج والتسويق بغرض استقطاب طلاب للدراسة بجامعة عين شمس في كافة التخصصات العلمية المطروحة بها للدرجات العلمية في البكالوريوس والليسانس والماجستير والدكتوراه، وخاصة في كليات "الطب، وطب الأسنان، وكافة تخصصات كليات الهندسة" بالاضافة الى العلوم الانسانية"

واكد الدكتور النعيمي مدير عام مركز العلوم العربي للخدمات الجامعية والتدريب بدولة الإمارات على بالغ سعادته بزيارة جامعة عين شمس والتي يعتبرها بمثابة بيته الثاني واشار إلى أن مركز العلوم العربي للخدمات الجامعية والتدريب، يستهدف تقديم كافة أوجه الدعم لطلاب دول مجلس التعاون الخليجي للدراسة بجامعة عين شمس، مشيدا بالتقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات العالمية، لافتا إلى أن جامعة عين شمس تعد إحدى الجامعات العريقة، والتي تتيح الفرصة لطلاب دول مجلس التعاون الخليجي الالتحاق بها وتقدم اكبر دعم للطلاب الوافدين من جميع أنحاء العالم.

جدير بالذكر أنه قد حضر اللقاء كل من الدكتور صالح هاشم رئيس اتحاد الجامعات العربية ورئيس جامعة عين شمس الاسبق ،الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي