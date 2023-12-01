تعرف على المنح التنافسية المقدمة من دولة المجر هيئة تمبس.. تفاصيل

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن المنح التنافسية المقدمة من دولة المجر (هيئة تمبس).

أوضح الدكتور عبد الله سامى المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين أن المنح مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه باللغة الإنجليزية وفي أى من تخصصات الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم التكنولوجي وكذا في أى مجال من مجالات الإهتمام بما فيها مجال دراسة الطب وطب الأسنان والصيدلة.

وأشار إلى أن أخر موعد لتقديم المستندات لإدارة البعثات هو يوم الخميس الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٤.

وللمزيد من المعلومات عن مجالات المنحة وطريقة التقدم، برجاء زيارة الرابط التالي:

https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/207

وكان قد نظم قطاع العلاقات الدولية بجامعة عين شمس بالتعاون مع مركز التميز للاستدامة ومركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة محاضرة عن سلاسل الطاقة والمياه ودور كفاءة الطاقة و ترشيدها فى تحلية مياه البحار والتعامل مع المخلفات السائلة، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، وبالتعاون مع جامعة برلين التقنية ، حيث قدم المحاضرة الدكتوريوهانس ويلمان الاستاذ بجامعة برلين التقنية بالمانيا.

حضر المحاضرة عدد من أساتذة و طلبة جامعة عين شمس والهيئة المعاونة من كليات الزراعة و الهندسة و الدراسات العليا و البحوث البيئية

يأتى ذلك فى اطار سعى جامعة عين شمس للتحول لحرم جامعى مستدام و عقد الشراكات مع الجهات المختلفة الدولية و المحلية و تطوير قدرات المنتسبين لجامعة عين شمس و نقل الخبرات لهم .

في بداية ورشة العمل قدمت الدكتورة إيمان زيان مديرة مؤسسة آل زيان الشكر لدكتورة حنان كامل متولي عميدة الكلية على حرصها الشديد على إقامة ورش العمل المجانية لتثقيف الطلاب والعمل على تطوير مهاراتهم في جميع المجالات.

استعرضت الدكتورة إيمان زيان مفهوم الإرشاد الأسري الذى يعد أحد العلوم التي تسعى لتقديم مساعدة للأسره في إيجاد حل لما قد تواجهه من مشكلات والتعرف على ظروفها من سلبيات وإيجابيات بهدف الوصول للتوافق فيما بين أفرادها وتحقيق التواصل بين أفراد الأسرة وإيجاد حل لمشكلاتها.

كما أوضحت الدكتورة إيمان زيان خلال الورشة بداية نشأة الإرشاد الأسري وأسباب نشأته فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ الخمسينات من القرن الماضي مما ساهم في خروج ذلك النوع من العلاج والإرشاد وهي تلك الفترة التي انتشر فيها توجه التحليل النفسي.

وأشارت الدكتورة إيمان زيان أن هناك ثلاثة أنواع من الإرشاد وأوضحت الفرق بينهما وهما: الإرشاد الزوجي، الإرشاد الأسري، الإرشاد النفسي وشرحت المفاهيم الدقيقة لكل منهم.

كما دللت على الفروق بين مخ الرجل ومخ المرأه واستشهدت بأنه في عام ٢٠١٣ قام باحثون من جامعة بنسلفانيا بفحص أدمغه ١٠٠٠ رجل وامرأه وهلصا الدراسة أن الرجل يميل بشكل أفضل في أداء مهمة واحدة في حين أن النساء أكثر استعداد لتعدد المهام وكذلك ذاكرة المرأه تفوق على الرجل بشكل كبير.