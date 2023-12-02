عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تنظم دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس حول إدارة ضغوط العمل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ومن هذه الدورات يقدم المركز يومي السبت والأحد 2 و 3 ديسمبر 2023 برنامج اداره ضغوط العمل.

وعلى جانب آخر وقع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، بروتوكولي تعاون بين جامعة القاهرة ونقابة الصحفيين في المجالات الخدمية والأكاديمية والتدريبية، في إطار حرص الجامعة على تعزيز دورها الخدمي والتنموي والمجتمعي وتقديم كافة أوجه الدعم لنقابة الصحفيين.

تم توقيع البروتوكول بمقر جامعة القاهرة الدولية، بحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، والدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام، والدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب، والدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي للجامعة، ومن نقابة الصحفيين الأستاذ محمد الجارحي السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، و الأستاذ محمد كامل الكاتب الصحفي.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن توقيع هذا البروتوكول يعد حلقة من حلقات التعاون بين جامعة القاهرة ونقابة الصحفيين، وتأدية الجامعة لدورها تجاه جموع الصحفيين والتي تمثل قيمة بالغة الأهمية كونهم من  أصحاب الأقلام الوطنية، كما أنهم من الفئات الأجدر بالاهتمام والرعاية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن بروتوكول التعاون الأول يتم مع مستشفيات جامعة القاهرة، ويهدف إلى تقديم خدمات طبية وعلاجية مميزة للصحفيين وأسرهم، وتقديم كافة التيسيرات لهم عند تقدمهم لتلقي العلاج من خلال العديد من الإجراءات، ومنحهم أسعارًا مناسبة مقابل الخدمات الطبية بالنسبة للحالات المرضية الحرجة والعمليات ذات الطبيعة الخاصة.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن بروتوكول التعاون الثاني يستهدف تقديم خدمات تعليمية وأكاديمية وبرامج التدريب المتاحة بكليات الجامعة، بالإضافة إلى تقديم نقابة الصحفيين خدمات تدريبية لطلاب كلية الإعلام ودارسي الصحافة بالجامعة من خلال فتح مركز التدريب بمبنى النقابة أمامهم للحصول على دورات تدريبية وتأهيلهم لسوق العمل، وتقديم خصم على الدورات المخصصة لغير الأعضاء، وتنظيم برامج تدريبية تساهم في تطوير قدرات الصحفيين وتنمية مهاراتهم المهنية والتعليمية بأسعار مناسبة وبالتنسيق مع لجنة التدريب بنقابة الصحفيين، بالإضافة إلى إعداد ندوات وفعاليات في مختلف المجالات الثقافية والطبية والاجتماعية والقانونية، لافتًا إلى أن الجامعة بدأت بالفعل في تقديم هذه الخدمات.

وأكد الدكتور الخشت، على أهمية التعاون القائم بين جامعة القاهرة ونقابة الصحفيين كونه قائمًا على تبادل الخبرات بين الجانبين، والعمل على توسيع الخلفية الفكرية في العلوم الانسانية والاجتماعية التي يتحرك في إطارها الصحفيون من خلال تنمية مهاراتهم الصحفية في كافة المجالات، مشيرا إلى وجود اتفاقية مماثلة للجامعة مع وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر والنهوض بالأئمة والواعظات في مختلف المجالات والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والتي تم من خلالها تنظيم دورات تدريبية لهم بالإضافة إلى برنامج تثقيفي في الخطاب الديني لنحو 600 إمام وخطيب، وهو ما يؤكد الدور الفعال لجامعة القاهرة في تأسيس خطاب ديني جديد.

وأضاف الدكتور محمد عثمان الخشت، أن جامعة القاهرة ليست في برج عاجي منفصل بل تعمل في إطار الدولة المصرية ككل والمجتمع المحلي والعالمي، والتعاون المتواصل مع مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية والدولية من خلال عقد العديد من بروتوكولات التعاون والاتفاقيات والتي يتم تفعيلها على الوجه الأكمل.

من جانبه قدم الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، الشكر الكبير للدكتور محمد الخشت على إتاحة الفرصة الدائمة للتواصل الفعال بين الجامعة والنقابة، وتقديم كافة أوجه الدعم للصحفيين، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تمثل قيمة مهمة وكبيرة للكثير من الأساتذة والشخصيات في مختلف المجالات.

وأعرب الأستاذ خالد البلشي، عن انبهاره بجامعة القاهرة الدولية التي أسسها الدكتور محمد الخشت كأول جامعة دولية في مصر تخرج من رحم جامعة حكومية والتي تم تطبيق روح النموذج المعماري لجامعة القاهرة الأم عليها بما يثير نفس الشعور الجليل بالانتماء للجامعة الأم.

وقال الأستاذ خالد البلشي، إن بروتوكولات التعاون الموقعة مع جامعة القاهرة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لنقابة الصحفيين كونها ترتبط بجامعة القاهرة التي تعد أهم مؤسسة تعليمية في مصر  والمنطقة وفتح باب تعاون ثقافي وعلمي مستمر معها طوال الوقت، والاستفادة العلمية الحقيقية من خلال عقد ندوات، والتفاعل مع كلية الإعلام في العديد من المجالات بما يتيح لأساتذة وطلاب الإعلام مساحة كبيرة من الاستفادة، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات الجامعة في فتح أبواب النقاش حول الأفكار الوطنية والتي تمثل مستقبل مصر.

وتابع الأستاذ خالد البلشي، أن فتح الأبواب يعد البداية وهو ما دفع نقابة الصحفيين إلى فتح أبواب التعاون مع جامعة القاهرة بعراقتها وخبراتها وقيمتها وقيمة أساتذتها والاتفاق لفتح طريق مشترك وتقديم شيء مختلف لهذا البلد، مؤكدًا ضرورة أن يظل الإنسان طالبا للعلم أيا كان عمره ومستواه العلمي.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

نامت وصحيت حامل .. مفاجأة في قضية طالبة المدرسة بالمطرية

انخفاض سعر الزيت| بشرى سارة من “التموين” قبل صرف حصص ديسمبر.. و3 مليارات جنيه دعم شهري

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

بحضور “الهضبة”| كنزي عمرو دياب تفتتح معرضها الفني في لندن.. الابنة جمعت الأب والأم

5 إجراءات في أسبوع| الحكومة تحاصر تجار الدولار.. وانفراجة خلال ساعات

ترشيحاتنا

إبراهيم فايق يكشف مفاجأة مدوية بشأن انتقال زيزو لنادي سعودي

عقوبة كبيرة للمتلاعبين فى لوحات السيارة المعدنية

ساعة قبل الفجر تغير حياتك.. أدركها بـ3 كلمات و20 دعوة لا ترد

نجم الزمالك يتلقى عرضا من قطر..ابراهيم سعيد يكشف التفاصيل

مذهولة.. وكيلة اللاعبين ترد على بيان الزمالك بعد أزمة تصريحاتها عن زيزو

خبيرعن قمة المناخ COP 28: الحل في الحد من حرق الفحم أولًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري.. ريا أبي راشد تثير الجدل بإطلالتها في مهرجان البحر الأحمر

ينام 10000 مرة في اليوم ..دراسة غريبة عن نوع من الطيور

بالأبيض المحتشم.. أمينة خليل تثير الجدل من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسباح يصارع الموت.. شاهد

فيديو

17 يوما عايش على المياه.. الفنان محمد ممدوح يكشف سر فقدان وزنه

تفاصيل درامية.. قصة أسير إسرائيلي روسي الجنسية لدى حماس

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ