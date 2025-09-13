الهباش: لغة المصالح السبيل لإقناع واشنطن بإنهاء الاحتلال

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني ، إن الركيزة الأساسية في التعاطي مع الإدارة الأمريكية بعد صدور قرار الجمعية العامة هي مخاطبتها بلغة المصالح وليس فقط بلغة القانون والمبادئ والقيم وحقوق الإنسان، موضحًا أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة لم تتعاط مع هذه اللغة بقدر تعاطيها مع مصالحها في المنطقة العربية والإسلامية.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني لقناة «القاهرة الإخبارية» أن الولايات المتحدة تملك مفاتيح الضغط الحقيقية على إسرائيل، وأن الأخيرة ليست أكثر من تابع لواشنطن، فإذا قررت الإدارة الأمريكية أمرًا لن تستطيع إسرائيل معارضته وستضطر إلى القبول به رغمًا عنها.

وأكد الهباش أن تركيز الجهود العربية والإسلامية والدولية على التأثير في موقف الولايات المتحدة وفق لغة المصالح سيشكّل عامل الحسم في تنفيذ القرار الأممي وتجسيده على أرض الواقع، ما يفتح الباب أمام إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.