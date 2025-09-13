قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار الأقصر| ضبط 22 متسولًا.. صوت قارئ مسجد يجذب سائحتين .. مركز لزراعة الكُلى وعيادات في إسنا
حريق يلتهم أشجار النخيل على جانبي ترعة بطريق أسيوط سوهاج
زعيم كوريا الشمالية يعتزم طرح سياسة لتطوير الأسلحة النووية والعسكرية
63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها.. أسرار التميز في المناسبات العائلية
10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. التجاهل يفقدك السعادة
حكم المداومة على القنوت في الفجر.. دار الإفتاء تجيب
رئيس الغرفة التجارية يكشف أسباب ارتفاع أسعار الحديد في مصر
ضياء السيد: قرار الخطيب بالابتعاد عن انتخابات الأهلي صادم ومفاجئ
شعر بالخجل.. معجبة تونسية تلقي جواب غرامي على المطرب الشامي
جماهير الأهلي تطلق هاشتاج بيبو الجمهور بيقولك كمل
الجيش اللبناني يوقف سفينة حاولت مغادرة سواحل بيروت بطريقة مارقة
توك شو

الهباش: لغة المصالح السبيل لإقناع واشنطن بإنهاء الاحتلال

محمود الهباش
محمود الهباش
عبد الخالق صلاح

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني ، إن الركيزة الأساسية في التعاطي مع الإدارة الأمريكية بعد صدور قرار الجمعية العامة هي مخاطبتها بلغة المصالح وليس فقط بلغة القانون والمبادئ والقيم وحقوق الإنسان، موضحًا أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة لم تتعاط مع هذه اللغة بقدر تعاطيها مع مصالحها في المنطقة العربية والإسلامية.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني لقناة «القاهرة الإخبارية» أن الولايات المتحدة تملك مفاتيح الضغط الحقيقية على إسرائيل، وأن الأخيرة ليست أكثر من تابع لواشنطن، فإذا قررت الإدارة الأمريكية أمرًا لن تستطيع إسرائيل معارضته وستضطر إلى القبول به رغمًا عنها.

وأكد الهباش أن تركيز الجهود العربية والإسلامية والدولية على التأثير في موقف الولايات المتحدة وفق لغة المصالح سيشكّل عامل الحسم في تنفيذ القرار الأممي وتجسيده على أرض الواقع، ما يفتح الباب أمام إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

