تفاصيل سقوط 6رجال و7 سيدات يديرون شبكة لممارسة الرذيلة بالنزهة

في كمين أمني محكم، أسدلت الأجهزة الأمنية الستار على نشاط مشبوه يختبئ خلف لافتة "نادي صحي"، لكن ما خفي بداخله كان أبعد ما يكون عن العلاج والاستجمام.

وسط أجواء من السرية، استغل مالك النادي ذو السجل الجنائي الموقع لتقديم خدمات من نوع آخر، خدمات تخالف القانون والقيم، وتستهدف الباحثين عن المتعة السريعة مقابل المال.

القصة الكاملة، كشفت عنها الأجهزة الأمنية حيث تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص لإدارته ناديًا صحيًا دون ترخيص، داخل نطاق قسم شرطة النزهة بالقاهرة، واستغلاله كمقر لممارسة أنشطة منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وكشفت التحريات أن المتهم، الذي له معلومات جنائية سابقة، كان يستغل النادي الصحي كواجهة وهمية لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب دون تمييز، مستهدفًا فئة الباحثين عن المتعة الحرام تحت غطاء خدمي زائف، وهو ما أثار شكوك وتحركات الأجهزة الأمنية التي سارعت باتخاذ الإجراءات القانونية.

وبعد تقنين الإجراءات، داهمت القوات المكان المشار إليه، حيث تم ضبط المتهم، وبصحبته 7 سيدات و5 رجال، من بينهم شخصان لهما معلومات جنائية.

وبمواجهة المتهمين، أقروا جميعًا بممارسة أنشطة غير مشروعة داخل النادي، وتحصيل مبالغ مالية نظير تلك الأفعال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لمكافحة جميع صور الانحراف وملاحقة المخالفين، حفاظًا على القيم الأخلاقية والمجتمعية.