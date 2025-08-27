المساج الحرام.. كواليس سقوط شبكة دعارة في الحي الراقي

تباشر النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة مع أعضاء شبكة لممارسة الدعارة داخل نادي صحي يدار كستار للأعمال المنافية للآداب، حيث يعلن النادي عن جلسات مساج وعندما يحضر العميل يتم الاتفاق معه على ممارسة الحرام مقابل مبلغ مالي.

وطلبت النيابة تحريات مباحث مكافحة جرائم الآداب حول نشاط أعضاء الشبكة وحرزت هواتفهم المحمولة التي تحتوي على الاتفاقات بينهم وبين عملائهم من راغبي المتعة الحرام.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تسهيل وممارسة الدعارة بمقابل مادي دون تمييز وإدارة منشأة بدون ترخيص.

كما قررت حجز راغب متعة ألقي القبض عليه متلبسا داخل النادي الصحي بممارسة أعمال منافية للآداب على ذمة التحريات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة نادى صحى “بدون ترخيص” بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادى الصحى المشار إليه وأمكن ضبط مالكه وبصحبته 3 سيدات "لـ 2 منهن معلومات جنائية"، أحد أشخاص وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.