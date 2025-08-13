بـ 4 آلاف جنيه.. الآداب تسقط 4 فتيات ليل في وكرين للدعـ.ـارة بالعجوزة

داهمت مباحث الآداب بالجيزة شقتين تداران وكرين لممارسة الدعارة في منطقة العجوزة وألقت القبض على 4 فتيات ليل بينهن قوادتين تتفقان على المقابل المادي لممارسة الرذيلة.

وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث مكافحة جرائم الآداب بإدارة شقتين في منطقة العجوزة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، تم إجراء تحريات مكثفة انتهت إلى صحة المعلومات بتواجد سيدتين في كل شقة تمارسان الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي بعد الإعلان عن أنفسهن عبر الإنترنت.

انطلقت مأموريتين في ذات التوقيت ونجح ضباط مباحث الآداب بالجيزة في إلقاء القبض على 4 سيدات تبين أن بينهن قوادتين تقوم كل منهما بالاتفاق مع راغبي المتعة الحرام من الأثرياء الخليجيين أو المصريين على ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ 4 آلاف جنيه.

وأضافت التحريات أن كل قوادة تسهل دعارة الفتاة الأخرى وتقوم أيضا بممارسة الدعارة فتم تحريز هواتفهن المحمولة التي تتضمن اتفاقات ومحادثات بينهن وبين راغبي المتعة الحرام وتحرر المحضر اللازم وأحيلت المتهمات إلى النيابة المختصة للتحقيق.