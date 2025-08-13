قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية
هل تصنف واشنطن جماعة الإخوان منظمة إرهابية.. وزير الخارجية الأمريكي يجيب
إخلاء سبيل البلوجر ياسمين «منتحل صفة أنثى» بكفالة مالية 5000 جنيه
النائب محمد أبو العينين يشارك في جنازة علي المصيلحي وزير التموين السابق.. صور
بـ 4 آلاف جنيه.. الآداب تسقط 4 فتيات ليل في وكرين للدعـ.ـارة بالعجوزة
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني وجروسي العودة إلى مفاوضات البرنامج النووي
رئيس الوزراء ينعى صنع الله إبراهيم: الأديب الراحل أيقونة خالدة في مسيرة الإبداع العربي
أيقونة خالدة في الإبداع العربي.. رئيس الوزراء ينعى صنع الله إبراهيم
تقديم الطلبات أول أكتوبر.. رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
"طبعوا الأسئلة وجهزوا اللجان".. آخر استعدادات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025
مدبولي ومحلب يتقدمان صلاة الجنازة على جثمان وزير التموين السابق علي المصيلحي
محامي شيرين عبد الوهاب يكشف تفاصيل الحجز على حسابات روتانا البنكية لصالح الفنانة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

بـ 4 آلاف جنيه.. الآداب تسقط 4 فتيات ليل في وكرين للدعـ.ـارة بالعجوزة

ندى سويفى

داهمت مباحث الآداب بالجيزة شقتين تداران وكرين لممارسة الدعارة في منطقة العجوزة وألقت القبض على 4 فتيات ليل بينهن قوادتين تتفقان على المقابل المادي لممارسة الرذيلة. 

وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث مكافحة جرائم الآداب بإدارة شقتين في منطقة العجوزة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، تم إجراء تحريات مكثفة انتهت إلى صحة المعلومات بتواجد سيدتين في كل شقة تمارسان الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي بعد الإعلان عن أنفسهن عبر الإنترنت. 

انطلقت مأموريتين في ذات التوقيت ونجح ضباط مباحث الآداب بالجيزة في إلقاء القبض على 4 سيدات تبين أن بينهن قوادتين تقوم كل منهما بالاتفاق مع راغبي المتعة الحرام من الأثرياء الخليجيين أو المصريين على ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ 4 آلاف جنيه. 

وأضافت التحريات أن كل قوادة تسهل دعارة الفتاة الأخرى وتقوم أيضا بممارسة الدعارة فتم تحريز هواتفهن المحمولة التي تتضمن اتفاقات ومحادثات بينهن وبين راغبي المتعة الحرام وتحرر المحضر اللازم وأحيلت المتهمات إلى النيابة المختصة للتحقيق. 

آداب الجيزة فتيات ليل مباحث الآداب العجوزة

