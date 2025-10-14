ضمن مبادرة لمسة وفاء.. جامعة بنها تنظم قافلة طبية بمدرسة المكفوفين ببنها

نظمت جامعة بنها قافلة طبية بمدرسة المكفوفين ببنها ، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، وذلك في إطار دورها المجتمعي والخدمي لخدمة المجتمع المحلي ، وقامت بتنسيق القافلة الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها علي استمرارية إطلاق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للقوافل الإنسانية ضمن مبادرة " لمسة وفاء " والتي أطلقتها الجامعة لتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية لمختلف الفئات وخاصة كبار السن والأيتام وأطفال المدارس ، بما يجسد رسالتها في خدمة المجتمع، وترسيخ قيم الرحمة والتكافل.

من جانبها أضافت الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وضمت تخصصات: الباطنة، الرمد ، العظام، والأطفال حيث تم الكشف علي 169 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان وتحويل بعض الحالات لمستشفيات بنها الجامعية لاستكمال الفحوصات الطبية.