بملابس خليعة.. سقوط شابين يمارسان الأعمال المنافية للآداب بالحي الراقي

نجحت مباحث الآداب في الجيزة في الكشف عن نشاط مشبوه لشابين في الحي الراقي بمدينة الشيخ زايد حيث يقومان بممارسة الفجور بعد ارتداء ملابس حريمي واستقطاب راغبي المتعة الحرام من الشـ.ـواذ لممارسة الفجور بمقابل مادي.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن الجيزة معلومات هامة من خلال مصادرها السرية بوجود شابين يتخذان الشكل والمظهر الأنثوي "شيميل" بمدينة الشيخ زايد حيث استأجرا ستوديو لممارسة نشاطهما المحرم، بإجراء التحريات المكثفة تم التأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة وكر المتهمين.

انتقلت قوة أمنية من مباحث آداب الجيزة إلى وكر المتهمين وتبين أنهما شابين في العشرينات من عمرهما استأجرا شقة صغيرة "ستوديو" لاستقطاب راغبي المتعة الحرام من الرجال وتم القاء القبض عليهما وبحوزتهما هاتفين يحتويان على مقاطع فيديو وصور ومحادثات مع الرجال يتفقان فيها على المقابل المادي لممارسة الفجور.

وأشارت تحريات إدارة مباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة إلى أن المتهمان يتواصلان مع "الزبائن" عبر تطبيقات مختلفة مثال "تانجو" و "هوز هير" ويعرضان عليهم صورهما يرتديان فيها ملابس نسائية فاضحة بهدف الإغراء والاتفاق على لقاءات محرمة.

تحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.