قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد شكوى الأهالي.. «مياه الغربية»: لا صحة لتلوث مياه قرية وافي بالمحلة وكلها صالحة للاستخدام|تفاصيل
حماس: نتنياهو يعطل صفقات التبادل ووقف إطلاق النار باعترافات أمريكية وإسرائيلية
هل شيرين رجعت لحسام حبيب؟.. طارق الشناوي يكشف الحقيقة
وزارة الدفاع الإيرانية: إسرائيل أشعلت الحرب بهدف تقسيم إيران وإضعافها
بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة
الدكتور سيد عبد الباري رئيسًا للقطاع الديني بوزارة الأوقاف
حماس: تصديق نتنياهو على خطة احتلال غزة يؤكد إصراره على عرقلة الاتفاق
محمد حامد: رفضت عروضا مادية لقيد لاعبين وهناك من لا يجيدون كرة القدم
حمل العلم اللبناني.. لقطات من حفل محمد رمضان ببيروت
الصحة تكشف حقيقة واقعة فساد مالي وإداري بمستشفى ناصر العام
قرار جيد وأضفى قوة للفريق.. «شيكابالا» يُدعّم تولي عبدالناصر محمد مديرًا للكرة بالزمالك
دفعنا كتير.. والدة رانسي محمد إحدى المصابات بأبوتلات: خدعونا ونصبوا على ولادنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أنا مش مافيا.. سارة خليفة: فلوسي لا دعارة ولا مخدرات

المئيعة سارة خليفة
المئيعة سارة خليفة
كتب محمد عبدالله :

واجهت جهات التحقيق المختصة  المذيعة سارة خليفة فى قضية  اتهامها بغسل أموال  وأصرت على الإنكار والتهرب مؤكدة أنها ليست مافيا ولا تاجرة مخدرات.

ووصلت المتهمة إلى محكمة التجمع الخامس أمس وسط حراسة أمنية مشددة.

النيابة العامة 

وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا - من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص وننشر أسماء المتهمين كاملة 
1.    - دريد عبد اللطيف   هارب عراقي الجنسية 
2.    -۲- سامح محمد زکی هارب 
3.    فتحی خالد فتحى عطية  صاحب مكتب استيراد وتصدير 
4.    سارة خلفية حمادة خليفة محبوسة مقدمة برامج 
5.    خالد فتحى عطية م محبوس صاحب مؤسسة مقاولات
6.    أحمد عطية عبد الحميد عبد المجيد صاحب  مكتب مقاولات 
7.    محمد خليفة حمادة خليفة منسق حفلات 
8.    حنان عبد الرحيم عطا ع ربة منزل
9.    دينا خالد فتحى عطية ربة منزل
10.    محمود حفظى ع  مصفف شعر 
11.     إسماعيل محمد ابراهیم منظم معارض 
12.     باسم ابراهيم خليل جاد صاحب  شركة للتسويق العقارى 
13.     رشوان السيد محمود ع سائق ومالك مغسلة سيارات
14.     ياسر حسين علوان سائق 
15.     هاني السيد عشرى على محمد صاحب مكتب توريدات عمومية 
16.     أيمن كمال خليل مقاول تشطيبات 
17.     إبراهيم عبدالنبي محمد حسين صاحب مركز صيانة سيارات 
18.     أسامة حنفى محمود مصفف شعر
19.     أحمد ماجد احمد مدير مبيعات 
20.    خالد ابراهيم فخرى الدين 
21.    إبراهيم فخرى الدين صراف بالمعاش
22.    محمد عوض محمد طباخ 
23.     حسام السيد احمد بدرى فنى صيانة هواتف 
24.    إبراهيم السيد احمد بدرى فني صيانة هواتف محمولة
25.     محمود محمد محمود أحمد مندوب مبيعات 
26.    أحمد محمود أحمد عامل 
27.    يحيى محمد محمد 

حددت المحكمة المختصة، الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، لمحاكمة الإعلامية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا - من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.

وأصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.

واستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.

سارة خليفة البلوجر سارة خليفة القبض علي سارة خليفة المذيعة سارة خليفة دعارة سارة خليفة مافيا سارة خليفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

الزمالك

شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر

تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا

تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا

ترشيحاتنا

المتهم

محاسب .. القبض على المتحرش بفتاة القاهرة.. صور

صورة أرشيفية

ابنه أنهى حياته ..ضبط المتهم بالتخلص من صاحب فرقة أفراح بالشرقية

المتهم

ضبط بلطجى فرض سيطرته على مالكى قطعة أرض بالتجمع

بالصور

ايه مناسبة الصورة أو فين؟؟ إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

لحظة انتشال الفتيات الغريقات في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية.. صور تنشر لأول مرة

غرق فتيات العجمي
غرق فتيات العجمي
غرق فتيات العجمي

مى سليم خطف أنظار الجمهور بأحدث جلسة تصوير.. شاهد

مى سليم
مى سليم
مى سليم

تامر حسني والشامي يتألقان في مهرجان مراسي البحر الأحمر

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد