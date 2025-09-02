بـالملاية.. أجنبية في قبضة الأمن بسبب ممارسة الدعارة في التجمع

تمكنت قوات الأمن من القبض على سيدة أجنبية لقيامها بإدارة منزلها واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز وتواصلها مع عملائها على أحد تطبيقات الهواتف المحمولة بمنطقة التجمع الأول.

كشفت التحريات أن المتهمة كانت تستغل المسكن لاستقطاب راغبي المتعة عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة، دون تمييز، مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المسكن وضبط المتهمة وبصحبتها أحد الأشخاص، وبمواجهتهما اعترفا بممارسة نشاطهما الإجرامي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.