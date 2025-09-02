قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
حوادث

بـالملاية.. أجنبية في قبضة الأمن بسبب ممارسة الدعارة في التجمع

بـ«الملاية».. أجنبية في قبضة الأمن.. والسبب «دعارة» بالتجمع الأول
بـ«الملاية».. أجنبية في قبضة الأمن.. والسبب «دعارة» بالتجمع الأول
إسلام دياب

تمكنت قوات الأمن من القبض على سيدة أجنبية لقيامها بإدارة منزلها واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز وتواصلها مع عملائها على أحد تطبيقات الهواتف المحمولة بمنطقة التجمع الأول.

كشفت التحريات أن المتهمة كانت تستغل المسكن لاستقطاب راغبي المتعة عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة، دون تمييز، مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المسكن وضبط المتهمة وبصحبتها أحد الأشخاص، وبمواجهتهما اعترفا بممارسة نشاطهما الإجرامي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

أجنبية سيدة أجنبية القبض على سيدة أجنبية راغبي المتعة الأعمال المنافية للآداب

