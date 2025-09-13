قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الجزء الجديد

القنوات العربية
احمد الشريف

يُعرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء الجديد أولاً على القناة التركية ATV، ثم يُعرض مترجماً أو مدبلجاً في اليوم التالي على القنوات العربية.

1. قناة ATV التركية (العرض الأول)

هي القناة الرسمية التي تنتج المسلسل وتعرض الحلقة الجديدة أسبوعيًا مساء كل يوم أربعاء.

القمر الصناعي: Türksat (القمر التركي)

التردد: 11628

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

2. قناة الفجر الجزائرية (مدبلج)

تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان الجزء الجديد مدبلجة إلى اللغة العربية مساء كل يوم خميس.

القمر الصناعي: Nilesat (نايل سات)

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

3. قناة اليرموك الأردنية (مترجم)

تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان الجزء الجديد مترجمة إلى اللغة العربية مساء كل يوم خميس.

القمر الصناعي: Nilesat (نايل سات)

التردد: 11177

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ملاحظة: لاستقبال القنوات، قم بإدخال هذه البيانات في جهاز الاستقبال الخاص بك ثم قم بعملية البحث عن القنوات حتى تشاهد حلقات مسلسل المؤسس عثمان الجزء الجديد.

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة
أطعمة صحية… لكنها قد تضرّك إن تناولتها بهذه الطريقة!
10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. لا تتجاهلها!
الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها
