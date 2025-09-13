3 أفعال بشأن القمامة تغرمك 10 آلاف جنيه | احذرها

أقر قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدة ضوابط لإلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية في أماكنها ، وفرض عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام هذا القانون وفرز القمامة في غير أماكنها.



في هذا الصدد، نص القانون على أن أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من:



- ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك

- فرز أو عالج المخلفات البلدية فى غير الأماكن المخصصة لذلك.

- سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.



وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.

وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسنى النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.