إنجازات تاريخية.. وزير الزراعة: مصر تستعيد الريادة العالمية في الخيول
هاكر تركي يخترق هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي ويكيل له السباب
قطر ترحب ببيان مجلس الأمن لإدانة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
أزمة مالية تواجه نادي الزمالك .. لماذا تصدر خوان ألفينا الترند؟
إطلاق أول منظومة مصرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي
فصل الكهرباء عن 12 منطقة بمدينة كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
الإسكان: مد التقديم بإعلان "سكن لكل المصريين7" حتى 28 سبتمبر
دعاء يوم الجمعة .. ردد أفضل أدعية الرزق وفك الكرب وتحقيق الأمنيات المستحيلة
في ذكرى بليغ حمدي.. كيف طوع الطرب لصوت أم كلثوم بشكل مدهش
الرعاية الصحية: إنشاء مركز لزراعة الكُلى ومجمع عيادات متكامل بإسنا
لاعب الزمالك السابق: حسام حسن "يحب ويكره" في اختياراته بالمنتخب
استشاري تربوي: الثقة بالنفس مفتاح نجاح الطفل وتحصيله الدراسي
أخبار العالم

قطر ترحب ببيان مجلس الأمن لإدانة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

رحب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ببيان مجلس الأمن الدولي الذي أدان الهجوم الإسرائيلي "الغادر" على مقر سكن وفد حركة حماس في الدوحة، معتبرًا أن الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، وتقويضًا للنظام الأمني العالمي.

وقال المسؤول القطري إن الهجوم وقع في حي مكتظ بالمدارس والسفارات ومنازل المدنيين، مما يضاعف من خطورته باعتباره تهديدًا مباشرًا لحياة الأبرياء وانتهاكًا لحرمة المنشآت المدنية والدبلوماسية المحمية بالقانون الدولي.

وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "أكدت في مجلس الأمن أن هذا الاعتداء يقوض النظام الدولي، ويظهر استهتار إسرائيل بالشرعية الدولية وبمبادئ السلم والأمن العالميين."

كما شدد على أن بلاده جددت التزامها بدورها الإنساني والدبلوماسي وحقها في حماية سيادة وأمن قطر، مشيرًا إلى أن الدوحة لن تتهاون في الدفاع عن استقرارها أو قبول أي انتهاكات تمس سيادتها أو مكانتها الدولية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر بيانًا عاجلًا في جلسة استثنائية، أعرب فيه عن "إدانته الشديدة" للهجوم الإسرائيلي، مؤكدًا أن مثل هذه الأعمال تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر وتنتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. البيان دعا إسرائيل إلى "ضبط النفس" والامتناع عن أي هجمات تستهدف مناطق مدنية أو دبلوماسية.

ولقي البيان ترحيبًا واسعًا من عدة عواصم، بينها أنقرة وطهران وموسكو، بينما اكتفت الولايات المتحدة بالتعبير عن "قلقها العميق" من التصعيد، دون توجيه إدانة صريحة لتل أبيب، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين أعضاء المجلس.

وأكد رئيس الوزراء القطري أن بيان مجلس الأمن خطوة مهمة في تحميل إسرائيل المسؤولية عن ممارساتها، داعيًا المجتمع الدولي إلى ترجمة الإدانة إلى إجراءات عملية لوقف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

