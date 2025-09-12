ياسين منصور ينوي الترشح لرئاسة الأهلي.. وهؤلاء أبرز المنافسين

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج بلس 90، أن ياسين منصور هو المرشح الأبرز للدخول في انتخابات النادي الاهلي على مقعد الرئاسة، في حال تأكد عدم خوض محمود الخطيب للانتخابات المقبلة.

وقال يحيى عبر قناة النهار: بالطبع، اسم خالد مرتجي سيدخل الانتخابات المقبلة على مقعد النائب.

وتابع: محمود طاهر لا يريد دخول الانتخابات، بينما طاهر أبوزيد لم يحسم موقفه.

وأضاف: هناك بعض الأنباء تشير إلى أن أحمد أبوهشيمة رجل الاعمال يفكر في الترشح لرئاسة الأهلي، وسيكون السباق الانتخابي قوي بكل تأكيد.

وواصل: المشهد الانتخابي سيظهر كاملًا خلال الفترة المقبلة، ونتمنى التوفيق للجميع بما يخدم مصلحة النادي الأهلي