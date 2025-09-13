قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زعيم كوريا الشمالية يعتزم طرح سياسة لتطوير الأسلحة النووية والعسكرية
63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها.. أسرار التميز في المناسبات العائلية
10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. التجاهل يفقدك السعادة
حكم المداومة على القنوت في الفجر.. دار الإفتاء تجيب
رئيس الغرفة التجارية يكشف أسباب ارتفاع أسعار الحديد في مصر
ضياء السيد: قرار الخطيب بالابتعاد عن انتخابات الأهلي صادم ومفاجئ
شعر بالخجل.. معجبة تونسية تلقي جواب غرامي على المطرب الشامي
جماهير الأهلي تطلق هاشتاج بيبو الجمهور بيقولك كمل
الجيش اللبناني يوقف سفينة حاولت مغادرة سواحل بيروت بطريقة مارقة
لفتة إنسانية..رئيس الوزراء يحضر حفل زفاف نجل وزير النقل الراحل هشام بركات | صور
الحاجة ماجدة ابنة الدقهلية: أدعو الله أن يطيل عمرى لاختم كتابة القرآن الكريم بيدى| شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. التجاهل يفقدك السعادة

10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. لا تتجاهلها!
10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. لا تتجاهلها!
أسماء عبد الحفيظ

العلاقات الإنسانية تُعتبر أحد أهم مصادر الدعم والتوازن النفسي، لكن ليست كل علاقة صحية أو مُريحة، فقد يتعرض الكثير من الأشخاص بكافة الأعمار، قد تجد نفسك غارقًا في علاقة تستنزفك بدل أن تمنحك السكينة، الأسوأ من ذلك، أن كثيرين لا يُدركون أنهم في علاقة سامة إلا بعد فوات الأوان.

10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة

10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة

نستعرض 10 علامات تحذيرية قوية تدل على أنك ربما تعيش علاقة عاطفية أو اجتماعية تؤذيك نفسيًا، دون أن تلاحظ ذلك بوضوح. التعرّف على هذه الإشارات يُمكن أن يكون الخطوة الأولى نحو استرداد كرامتك وراحتك النفسية، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. تشعر بأنك دائمًا المخطئ

إذا كنت دائمًا الشخص الذي يُلام في كل مشكلة، حتى وإن لم تكن السبب الحقيقي، فهذه علامة سامة. في العلاقات الصحية، يتحمل الطرفان المسؤولية ويتعلّمان من الأخطاء. أما في العلاقة السامة، فدورك هو كبش الفداء.

إشارة تحذير: إذا كان الشريك أو الصديق يرفض دائمًا الاعتراف بأي خطأ، فهذه علاقة غير متوازنة.

2. الخوف من ردّة فعله

هل تتردّد في قول رأيك خوف من الانفجار أو الغضب أو التجاهل؟ هذا النوع من الحذر المستمر يُدمّر ثقتك بنفسك، ويحوّلك إلى شخص خائف بدلًا من أن تكون حرًا في التعبير عن نفسك.

إشارة تحذير: عندما يصبح الصمت وسيلة للنجاة بدلًا من الحوار.

10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة

3. التحكم والسيطرة الزائدة

في العلاقة السامة، يحاول أحد الطرفين التحكم في تصرفات الآخر: من تراه، أين تذهب، ماذا ترتدي، كيف تتحدث... إلى درجة فقدانك لاستقلاليتك.

إشارة تحذير: الحب لا يعني الامتلاك أو المراقبة الدائمة.

4. الاستهزاء المستمر أو التقليل منك

التعليقات الساخرة، الانتقادات الدائمة، أو السخرية من أفكارك أو مظهرك، كل هذا يترك أثرًا عميقًا في النفس. هذه ليست دعابة، بل شكل من أشكال الإيذاء النفسي.

إشارة تحذير: العلاقة التي تُقلل من شأنك باستمرار ليست علاقة حقيقية.

5. تشعر بالإرهاق العاطفي بعد اللقاء

إذا كنت تشعر بالإرهاق، أو الانقباض، أو حتى القلق بعد كل لقاء أو مكالمة، فهذه إشارة قوية على أن العلاقة تُتعبك أكثر مما تُريحك.

إشارة تحذير: الراحة العاطفية ليست رفاهية، بل ضرورة.

6. اللعب على وتر الذنب

بعض الأشخاص يجيدون التلاعب بعواطف الآخرين من خلال إشعارهم بالذنب دائمًا: لو كنت تحبني لما فعلت هذا، أنا السبب في تعاستي هو أنت، وهكذا.

إشارة تحذير: الشعور الدائم بالذنب دون سبب واضح يُستخدم غالبًا للسيطرة.

7. العزلة عن الآخرين

عندما تبدأ العلاقة في عزلِك عن أصدقائك، عائلتك، أو دوائرك الاجتماعية تدريجيًا، فهذه علامة خطر. الشريك أو الصديق السام يُريدك وحدك، ليضمن السيطرة الكاملة.

إشارة تحذير: العلاقات الصحية تُشجّع على الانفتاح، لا العزلة.

8. الخوف من الانفصال رغم الألم

كثيرون يبقون في علاقات سامة لأنهم يخشون الشعور بالوحدة، أو يعتقدون أنهم لن يجدوا من يحبهم. هذا التفكير هو ما يُغذي استمرار الألم.

إشارة تحذير: التعلّق لا يعني الحب، والاعتياد لا يعني الاستقرار.

9. التلاعب بالمشاعر  

أحيانًا، يُشكّك الشخص السام في مشاعرك أو ذاكرتك.

إشارة تحذير: إذا بدأت تُشكّك في نفسك طوال الوقت، أعد التفكير في العلاقة.

10. لا تشعر بأنك على طبيعتك

في العلاقة السامة، تشعر بأنك تمشي على قشر بيض طوال الوقت، تخشى التعبير، تخفي حقيقتك، تتصنع في حين أن العلاقة الصحية تُشعرك بالأمان والحرية.

إشارة تحذير: إذا فقدت نفسك في العلاقة، فقد حان الوقت لتُعيد النظر فيها.

كيف تتعامل إذا أدركت أنك في علاقة سامة؟

  • اعترف بذلك: التغيير يبدأ بالاعتراف.
  • اطلب المساعدة: من صديق موثوق، أو معالج نفسي.
  • ضع حدودًا واضحة: لا تسمح لأي شخص بتخطيها.
  • خطط للخروج بهدوء: خصوصًا إذا كان الطرف الآخر عدائيًا.
  • امنح نفسك وقتًا للشفاء: لا تنتقل فورًا لعلاقة أخرى.
العلاقات العلاقات الإنسانية التوازن النفسي 10 علامات تحذيرية 10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة الدعم والتوازن النفسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

صورة أرشيفية

أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها

ترشيحاتنا

أموال

تجاوزت مليون جنيه.. قرار جديد بشأن مالك شركة وشقيقه وآخرين في واقعة النصب على المواطنين

حريق هائل بالمحلة

قوات الحماية المدنية بالغربية تخمد حريقا في مخزن مصنع أقمشة بالمحلة.. صور

هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بالحجاب.. تفاصيل أزماتها المتتالية

بالصور

10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. التجاهل يفقدك السعادة

10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. لا تتجاهلها!
10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. لا تتجاهلها!
10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. لا تتجاهلها!

الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها.. أسرار التميز في المناسبات العائلية

الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها
الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها
الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها

رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تضغط على تحديث بياناتك

أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!
أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!
أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من التوتر

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد