سفير مصر يناقش فرص التعاون مع جنوب أفريقيا بمجال الكابلات البحرية

بحث السفير أحمد شريف، سفير مصر لدى جنوب أفريقيا، مع أنديلي نتسابا رئيس مجلس إدارة شركة "سيكوم" للكابلات البحرية، وألفيوس مانجالي الرئيس التنفيذي للشركة آفاق تعزيز التعاون المشترك في مجال الكابلات البحرية، في ضوء الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر ومكانتها المحورية كمركز دولي لمرور الكابلات البحرية العالمية، حيث تمر عبر أراضيها ومياهها الإقليمية واحدة من أكبر شبكات الكابلات الدولية التي تربط قارات العالم.



وأكد السفير حرص مصر على دعم الشراكات الاستثمارية في مجال البنية التحتية الرقمية والاتصالات، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والتحول الرقمي على مستوى القارة الأفريقية.

كما أشار إلى أهمية استغلال موقع مصر الجغرافي الفريد الذي يربط بين البحرين المتوسط والأحمر، في دعم حركة البيانات العالمية وتعزيز الربط بين إفريقيا وأوروبا وآسيا.



من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة عن تقدير "سيكوم" للتعاون القائم مع مصر، منوها بدورها المحوري في منظومة الكابلات البحرية الدولية.



وأوضح أن أحد أهم الكابلات التابعة للشركة يمر عبر مصر، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للشراكة مع القاهرة في ضمان استقرار وأمن واستدامة خدمات الاتصالات الدولية.



في سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى تطلع "سيكوم" لتعميق التعاون مع مصر في مجالات التكنولوجيا الرقمية وتطوير البنية التحتية، بما يسهم في دعم التجارة الإلكترونية، والخدمات المالية الرقمية، والتحول الاقتصادي في القارة الأفريقية.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق لدراسة فرص التعاون المستقبلية، على النحو الذي يستفيد من القيمة المضافة التي تقدمها مصر كمحور رئيسي في قطاع الكابلات البحرية العالمي، وبما يخدم التطلعات المشتركة نحو بناء بنية تحتية رقمية أكثر تكاملاً وأمانًا في إفريقيا.