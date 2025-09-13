هيثم نبيل: أحمد سعد نجاحه مستحق.. وأغانيه قريبة من الجمهور

أكد الملحن والمطرب هيثم نبيل أن التعاون الفني بينه وبين النجم أحمد سعد يمثل واحدة من أنجح التجارب الموسيقية على الساحة حالياً، مشيراً إلى أن الكواليس التي تجمعهما دائماً ما تتسم بالمرح والضحك والتحدي.

حدود العمل الفني

وقال هيثم نبيل، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، إن العلاقة بينهما تتجاوز حدود العمل الفني لتصبح صداقة مليئة بالطاقة الإيجابية، مضيفاً: «أحلى كواليس في الدنيا بيني وبين أحمد سعد، إحنا طول الوقت بنضحك وبنراهن ونتحدى بعض، وهو دمه خفيف جداً وأنا أعرف ده من زمان قبل ما الناس كلها تعرف».

وتحدث هيثم نبيل عن التطور الفني الذي شهده أحمد سعد خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أنه أصبح يقدم أغاني تتناسب مع إمكانيات صوته بشكل يجعل المستمع قادر على التفاعل معها بسهولة، قائلاً: «أحمد كان الأول بيغني أغاني صعبة شوية على الجمهور إنه يغني معاها، لكن لما بدأ يغني بما يتناسب مع روح الأغنية بقى النجاح أكبر، والمطرب زي الممثل، لو الأغنية خفيفة لازم يغنيها بخفة، ولو عاطفية يغنيها بإحساس مختلف».

وأشار هيثم نبيل إلى أن خفة ظل أحمد سعد انعكست على شخصيته وعلى أغانيه، وهو ما جعل الجمهور يشعر بالقرب منه أكثر، قائلاً: «أحمد سعد نجح نجاح يستحقه، وهو فعلاً في المكان اللي يستحق يكون فيه..لما بييجي يسجل معايا الأغاني، حتى لو الأغنية صعبة وعالية يقول لي مازحاً: حسبي الله ونعم الوكيل.. وأنا أرد عليه: ما أنا جايب أحمد سعد، قول يا معلم».

وكشف هيثم نبيل أن تعاونهما في الاستوديو دائماً يحمل طابعاً حماسياً، واصفاً أحمد سعد بـ«الدبابة» و«روبيرتو كارلوس» في الأداء، قائلاً: «أحياناً أطلب منه يدخل الأغنية زي المدفعجي، وبالفعل بيضيف لها طاقة مختلفة تماماً».

https://youtu.be/BJI3-StSXx4?si=PsQGlRVU_smEvOVR