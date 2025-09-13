قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زعيم كوريا الشمالية يعتزم طرح سياسة لتطوير الأسلحة النووية والعسكرية
63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها.. أسرار التميز في المناسبات العائلية
10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. التجاهل يفقدك السعادة
حكم المداومة على القنوت في الفجر.. دار الإفتاء تجيب
رئيس الغرفة التجارية يكشف أسباب ارتفاع أسعار الحديد في مصر
ضياء السيد: قرار الخطيب بالابتعاد عن انتخابات الأهلي صادم ومفاجئ
شعر بالخجل.. معجبة تونسية تلقي جواب غرامي على المطرب الشامي
جماهير الأهلي تطلق هاشتاج بيبو الجمهور بيقولك كمل
الجيش اللبناني يوقف سفينة حاولت مغادرة سواحل بيروت بطريقة مارقة
لفتة إنسانية..رئيس الوزراء يحضر حفل زفاف نجل وزير النقل الراحل هشام بركات | صور
الحاجة ماجدة ابنة الدقهلية: أدعو الله أن يطيل عمرى لاختم كتابة القرآن الكريم بيدى| شاهد
توك شو

هيثم نبيل: أحمد سعد نجاحه مستحق.. وأغانيه قريبة من الجمهور

محمد البدوي

أكد الملحن والمطرب هيثم نبيل أن التعاون الفني بينه وبين النجم أحمد سعد يمثل واحدة من أنجح التجارب الموسيقية على الساحة حالياً، مشيراً إلى أن الكواليس التي تجمعهما دائماً ما تتسم بالمرح والضحك والتحدي. 

حدود العمل الفني

وقال هيثم نبيل، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، إن العلاقة بينهما تتجاوز حدود العمل الفني لتصبح صداقة مليئة بالطاقة الإيجابية، مضيفاً: «أحلى كواليس في الدنيا بيني وبين أحمد سعد، إحنا طول الوقت بنضحك وبنراهن ونتحدى بعض، وهو دمه خفيف جداً وأنا أعرف ده من زمان قبل ما الناس كلها تعرف».

وتحدث هيثم نبيل عن التطور الفني الذي شهده أحمد سعد خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أنه أصبح يقدم أغاني تتناسب مع إمكانيات صوته بشكل يجعل المستمع قادر على التفاعل معها بسهولة، قائلاً: «أحمد كان الأول بيغني أغاني صعبة شوية على الجمهور إنه يغني معاها، لكن لما بدأ يغني بما يتناسب مع روح الأغنية بقى النجاح أكبر، والمطرب زي الممثل، لو الأغنية خفيفة لازم يغنيها بخفة، ولو عاطفية يغنيها بإحساس مختلف».

وأشار هيثم نبيل إلى أن خفة ظل أحمد سعد انعكست على شخصيته وعلى أغانيه، وهو ما جعل الجمهور يشعر بالقرب منه أكثر، قائلاً: «أحمد سعد نجح نجاح يستحقه، وهو فعلاً في المكان اللي يستحق يكون فيه..لما بييجي يسجل معايا الأغاني، حتى لو الأغنية صعبة وعالية يقول لي مازحاً: حسبي الله ونعم الوكيل.. وأنا أرد عليه: ما أنا جايب أحمد سعد، قول يا معلم».

وكشف هيثم نبيل أن تعاونهما في الاستوديو دائماً يحمل طابعاً حماسياً، واصفاً أحمد سعد بـ«الدبابة» و«روبيرتو كارلوس» في الأداء، قائلاً: «أحياناً أطلب منه يدخل الأغنية زي المدفعجي، وبالفعل بيضيف لها طاقة مختلفة تماماً».

https://youtu.be/BJI3-StSXx4?si=PsQGlRVU_smEvOVR

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

صورة أرشيفية

أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها

ترشيحاتنا

وزير التربية والتعليم مع الأهالي

ارتفاع مصروفات المدارس الرسمية يغضب الأهالي|والتعليم: مش هانربطها بتسليم الكتب .. وهنقبل التقسيط

كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة

كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة تنظم قافلة مجانية بمبنى عياداتها الخارجية

الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود

بن طلال آل سعود : مصر قلب العرب والحاضنة للثقافات والشعوب

10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. التجاهل يفقدك السعادة

الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها.. أسرار التميز في المناسبات العائلية

رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تضغط على تحديث بياناتك

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من التوتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

