سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها
مصرع ما لا يقل عن 107 أشخاص وفقدان 146 آخرين إثر حريق وغرق قارب بالكونغو
فقدت رضيتعها أثناء العمل.. جبران يتواصل مع العاملة دعاء ويتعهد بتطبيق القانون
أخبار قنا | الصحة تقدم 16853خدمة للمنتفعات..ضبط المتهمين بإنهاء حياة مؤذن مسجد
صدمة للجماهير.. أحمد موسى يعلق على اعتذار الخطيب عن الترشح لرئاسة الأهلي
هربت من البيت| أحمد سعد: غنيت في الأفراح واشتغلت نقاش وبياع عيش
كواليس هجوم الدوحة .. تفاصيل صادمة عن عملية "قمة النار"
سفير فلسطين بالقاهرة: اعتماد إعلان نيويورك تأكيد دولي على حل الدولتين
مفاجأة.. الموساد رفض اغتيال قادة حماس في قطر بعملية برية
وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة جديدة للشباب برواتب تصل 10 آلاف جنيه
لماذا أمر الرسول بنفض الفراش عند النوم؟.. ليحميك من 5 شرور
ياسين منصور ينوي الترشح لرئاسة الأهلي.. وهؤلاء أبرز المنافسين
هربت من البيت| أحمد سعد: غنيت في الأفراح واشتغلت نقاش وبياع عيش

عبد الخالق صلاح

كشف النجم أحمد سعد أن والدته كانت حريصة على أن يعمل هو وإخوته خلال فترة الإجازة، موضحًا أنه عمل في عدة مهن بعيدة عن مجال الغناء، منها العمل نقاش وبائع خبز.

وأشار أحمد سعد خلال لقائه في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، إلى سبب لجوئه لطبيب نفسي، موضحًا أنه شعر بضغوط نفسية كبيرة ومشاكل كانت تحول بينه وبين الظهور بشخصيته الحقيقية.

وقال أحمد سعد: بحب الطب النفسي، وبحب أروح لدكتور نفسي، وفعلاً اكتشفت عيوب في شخصيتي عن طريق الدكتور. كان عندي مشاكل بتخليني مش قادر أشوف حقيقتي."

وأضاف أحمد سعد : وأنا عندي 14 سنة، كنت في خلاف مع أهلي بسبب حبي للفن، واخترت أغنّي في الأفراح وهربت من البيت. ومش بنصح أي حد يعمل كده، ولو الزمن رجع بيا، ماكنتش هسيب البيت، لكن كنت بدور على ذاتي."

وتابع أحمد سعد: في فترة من الفترات، كنت حاسس إني محتاج أروح لدكتور نفسي علشان أكتشف شخصيتي. لأني مكنتش مستمتع، ورغم إن كل العوامل اللي حواليّ كانت المفروض تخليني سعيد، إلا إني كنت تايه ومش لاقي نفسي."

"مكنتش عارف أنا المتدين ولا اللي مش متدين، وكنت بعيش بشخصية مش شخصيتي علشان أرضي الناس."

