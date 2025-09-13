هربت من البيت| أحمد سعد: غنيت في الأفراح واشتغلت نقاش وبياع عيش

كشف النجم أحمد سعد أن والدته كانت حريصة على أن يعمل هو وإخوته خلال فترة الإجازة، موضحًا أنه عمل في عدة مهن بعيدة عن مجال الغناء، منها العمل نقاش وبائع خبز.

وأشار أحمد سعد خلال لقائه في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، إلى سبب لجوئه لطبيب نفسي، موضحًا أنه شعر بضغوط نفسية كبيرة ومشاكل كانت تحول بينه وبين الظهور بشخصيته الحقيقية.

وقال أحمد سعد: بحب الطب النفسي، وبحب أروح لدكتور نفسي، وفعلاً اكتشفت عيوب في شخصيتي عن طريق الدكتور. كان عندي مشاكل بتخليني مش قادر أشوف حقيقتي."

وأضاف أحمد سعد : وأنا عندي 14 سنة، كنت في خلاف مع أهلي بسبب حبي للفن، واخترت أغنّي في الأفراح وهربت من البيت. ومش بنصح أي حد يعمل كده، ولو الزمن رجع بيا، ماكنتش هسيب البيت، لكن كنت بدور على ذاتي."

وتابع أحمد سعد: في فترة من الفترات، كنت حاسس إني محتاج أروح لدكتور نفسي علشان أكتشف شخصيتي. لأني مكنتش مستمتع، ورغم إن كل العوامل اللي حواليّ كانت المفروض تخليني سعيد، إلا إني كنت تايه ومش لاقي نفسي."

"مكنتش عارف أنا المتدين ولا اللي مش متدين، وكنت بعيش بشخصية مش شخصيتي علشان أرضي الناس."