جودي أحمد سعد: أغاني والدي حالة فنية نعيشها مع الأسرة والمقربين

عبد الخالق صلاح

قالت جودي ابنة الفنان أحمد سعد، إنها تعيش حالة مميزة مع أعمال والدها الغنائية.


وأكدت جودي خلال لقائه في برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، أنها لا تجد أغنية لا تحبها من ألبومه الجديد، ولكن أكثر الأغاني هي: "بلونة وتيجي نحارب"، وقالت: "بصراحة آخر فترة دي كلها مفيش أغنية واحدة ما بحبهاش".

وأوضحت  أن أغاني والدها أصبحت جزءًا من أي تجمع عائلي أو اجتماعي أو مناسبة، حيث يرددها الجميع بمختلف أعمارهم في أجواء مليئة بالفرح.

وأشارت إلى أنها دائمًا ما تعبر عن فخرها بوالدها، متابعة: "أنا بجد فخورة بيه جدًا، بغض النظر إنه بابايا، بس أنا حاسة إنه لو ما كنتش أعرفه كنت أتمنى إنه يكون بابايا برضه".

وأكدت أن علاقتها بوالدها علاقة حب خاصة، معتبرة أن أغانيه تمثل حالة فنية تعيشها مع الأسرة والمقربين، وهو ما يمنحها مشاعر فخر متجددة تجاهه سواء على المستوى الشخصي أو الفني.

رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تضغط على تحديث بياناتك

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من التوتر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الأصعدة المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من سرعتك

