دعاء النبي للغنى من الفقر.. كلمات قصيرة تمنحك البركة في الرزق

يبحث كثيرون عن دعاء النبي للغنى من الفقر ، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عدد من الابتلاءات ويسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ومن هذه الابتلاءات التي كان يستعيذ منها النبي الفقر، وقد بيّنت لنا سنة النبي المطهرة دعاء النبي للغنى من الفقر وفي السطور التالية نعرض لكم الدعاء مكتوبًا.

دعاء النبي للغنى من الفقر

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الفقر حيث قال أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقولُ "اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من الفقرِ، وأعوذُ بك من القِلَّةِ والذِّلَّةِ ، وأعوذُ بك أن أَظْلِمَ أو أُظْلَمَ".

كما يدخل ضمن ما يبحث كثيرون عنه من دعاء النبي للغنى من الفقر ، هو ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال: "لا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ مائةَ مرَّةٍ في كلِّ يومٍ لم يُصِبْه فقرٌ أبدًا".

دعاء يمنع عنك الفقر مكتوب

ومن صيغ الأدعية التي يستحب الدعاء بها وهي دعاء البركة في الرزق ويمكن لقائله أن يردد الصيغة التي يرغب بها ومن أفضل الأدعية المأثورة عن السلف الصالح:

اللهمّ أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظّاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدَّين وأغننا من الفقر.

اللهم أكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك.

اللّهم إنّي أحمدك حمداً كثيراً وأشكرك شكراً كثيراً، يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.

اللّهم يا ذا الرّحمة الواسعة يا مطّلعاً على السرائر والضّمائر والهواجس والخواطر، لا يعذب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك.

اللّهم ربّ السموات السّبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا وربّ كل شيءٍ فالق الحَبّ والنّوى ومنزّل التّوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شرّ كل شيء أنت آخذ بناصيته.

اللهم أنت بيدك الأمر كلّه ومقاليد كل شيءٍ فهب لنا ما تقرّ به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك. اللهم إنّك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشِّيَم، فبابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع المُلك، ممن تشاء وتعز من تشاء، وتذلّ من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج اللّيل في النّهار وتولج النّهار في اللّيل وتخرج الحيّ من الميّت، وتخرج الميّت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما إنك تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء ارحمني رحمة، تُغنني بها عن رحمة من سواك.

دعاء للغنى من الفقر مكتوب

«اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا».

(اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك).

(اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي). (دَعَواتُ المَكروبِ: اللَّهمَّ رَحمَتَكَ أرْجو، فلا تَكِلْني إلى نَفْسي طَرْفةَ عَيْنٍ، أصْلِحْ لي شَأْني كُلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ). (لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ).

