دعاء يحفظ الأبناء من كل شر.. أفضل كلمات لتحصين الذرية

حينما نردد دعاء يحفظ الأبناء من كل شر، فإن من الكلمات الجميلة التي يستحب ترديدها في هذا الوقت، هي: ربي أبعد عنهم أمراض القلوب والأبدان ، وبلغني فيهم غاية أملي بحولك وقوتك ياكريم يا منان ربي متعني ببرهم في حياتي وأسعدني بدعائهم بعد مماتي.

دعاء يحفظ الأبناء

اللهم إني أسألك لأولادي وأولاد المسلمين ان تشرح صدورهم ووفقهم في دراستهم وتيسر امورهم وتفتح عليهم فتح العارفين وترزقهم الحكمة والعلم والدين والعلم النافع وتزينهم بالخلق والدين اللهم ثبت قلوبهم على طاعتك يا أرحم الراحمين يا الله.

اللهم ألطف بأولادي يا كريم واجعلهم من الذاكرين والمذكورين وعلق قلوبهم بطاعتك وأجعل أولادي من أوجه من توجه إليك وتقبلهم.

اللهم اجعل ابنائي من من تواضعوا اليك فرفعت مكانتهم لديك واذا تقربا إليك قربتهم منك واستكان لهيبتك فأحببته.

اللهم انك رزقتني أولادي بلا حول لي ولا قوة وانبتهم نباتا صالحا واحفظهم بعينك التي لا تنام وقربهم منك واجعلهم من عبادك الصالحين المقربين واجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

اللهم اصلح شأن أولادي وبارك لي بهم ووفقهم لما تحبه وترضاه واجعل دائما في طريقهم ما يخافونك واغنهم بحلالك عن حرامك وبرحمتك عمن سواك وابعد عنهم ياالله كل شر قد يلحق بهم.

دعاء يحفظ الأبناء من كل شر

1- اللهم احفظ أولادي ولا تجعل ابتلائي فيهم ، واحفظهم من كل مكروه أو شر قد يصيبهم.

2- اللهم كما حفظت كتابك الكريم احفظ أبنائي من الشيطان الرجيم.

3- اللهم احفظ أبنائي من الأمراض والأسقام.

4- اللهم إني أستودعك أبنائي فهم قطعة من قلبي وقد غابت عنهم عيني، ولكن عينك لم تغب ، فيا الله احفظهم حفظًا يليق بعظمتك.

5- اللهم إني أستودعك ذريتي يا من لا تضيع عنده الودائع.

6- اللهم عافهم من كل آفة وعاهة ومن سوء الأسقام والأمراض ومن شر الليل وما يحويه ومن شر عين كل حاسد وحاقد ومن أصدقاء السوء.

7- اللهم أصلح شأن أبنائي وبارك لي فيهم ، ووفقهم لما تحبه وترضاه، واغنهم بحلالك عن حرامك، وبرحمتك عمن سواك، وأبعد عنهم يا الله كل شر قد يلحق بهم.

8- اللهم إنك رزقتني أبنائي بلا حول لي ولا قوة ، فاحفظهم بعينك التي لا تنام ، وقربهم منك، واجعلهم من عبادك الصالحين المقربين ، وأجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

9- اللهم الطف بأبنائي يا كريم واجعلهم من الذاكرين والمذكورين، وعلق قلوبهم بطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجه إليك وتقبلهم.

أفضل دعاء لحفظ أبنائي

كما يستحب ترديد أفضل دعاء لحفظ أبنائي فنقول:

إلهي إني أستودعك أبنائي قطعةً من قلبي، في مكان غابت عنهم عيني، ولكن عينك لم تغِب، فاحفظهم حفظاً يليق بعظمتك.

اللهم أمدد في أعمار أولادي بالصحة والعافية في طاعتك ورضاك، اللهم ربِّ لي صغيرهم وقوِّ لي ضعيفهم، اللهم نزه قلوبهم عن التعلق بمن هم دونك وما هو دونك واجعلهم ممن تحبهم ويحبونك، اللهم ارزقهم حبك وحب نبيك محمد وحب كل من يحبك وحب كل عمل يقربهم إلى حبك.

اللهم اجعلهم في حفظك وكنفك وأمانك وجوارك وعياذك وحزبك وحرزك ولطفك وسترك من كل شيطان وإنس وجان وباغ وحاسد ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيته إنك على كل شيء قدير.

اللهم سلّمهم من العلل والآفات والأوبئة، اللهم سلّمهم من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار، واغفر لهم يا غفار. اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك، الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت.

اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم، وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لأبنائي وترحمهم، اللهم يا رحمن يا رحيم يا سميع يا عليم يا غفور يا كريم إني أسألك بعدد من سجد لك في حرمك المقدس من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة أن تطيل عمر أبنائي على طاعتك وترحم والديهم وأن تحفظ أحبتهم، وأن تبارك لهم في مالهم وعملهم وتسعد قلبهم وأن تفرج كربهم وتيسر أمرهم، وأن تغفر ذنبهم وتطهر أنفسهم وأن تبارك سائر أيامهم، وتوفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم آمين.