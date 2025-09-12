قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نصب على الأجانب بزعم تقنين الإقامة.. مدير شركة سياحة يواجه هذه العقوبة
رئيس وزراء قطر: قادة إسرائيل مصابون بـ غرور القوة
اجتماع طارئ في الأهلي بسبب قرار الخطيب
الخطيب يخطر مجلس الإدارة بعدم الترشح في انتخابات الأهلي
ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
دعاء واحد يجبر بخاطرك .. ردده في ليلة الجمعة للمغرب وسترى العجب
أقل سعر دولار اليوم 12-9-2025
الصفدي يحذّر: غطرسة إسرائيل تهدّد استقرار الشرق الأوسط والمجتمع الدولي مطالب بخطوات عملية
محذرا من رد الفعل .. مندوب تركيا بمجلس الأمن: إسرائيل لا تنوي إنهاء الصراع في المنطقة
مجلس الأمن يدين هجوم الدوحة دون تسمية إسرائيل.. وقطر تشيد بالتضامن الدولي
حكام مباريات السبت بالجولة السادسة لدوري نايل
مراد مكرم: اللجان الإلكترونية خطر على الأمن القومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء واحد يجبر بخاطرك .. ردده في ليلة الجمعة للمغرب وسترى العجب

الدعاء
الدعاء
إيمان طلعت

دعاء ليلة الجمعة، يكفي العبد شرفاً أن الله تبارك وتعالى هو من ينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده من المستغفرين والسائلين، لذا يستحب الدعاء في الثلث الأخير من الليل خاصة مع استقبال يوم الجمعة، وفي السطور التالية نستعرض فضل دعاء ليلة الجمعة، وأفضل مايقال في هذه المناسبة.

دعاء النبي الذي جبر الله بخاطره

(( اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته امري إن لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، غير ان عافيتك هي اوسع لي.اعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة.أن يحل على غضبك، أو ينزل بي سخطك.لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك)).

دعاء جبر الخاطر

(( اللهم أقضي حاجتي وفرج كربتي وأرحمني ولا تبتليني وارزقني واكرمني من حيث لا أحتسب)).

“يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين”.

دعاء يجبر بخاطري

يا رب إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وضعفي وهوني على الناس يا رب يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين.

"اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ".

اللهم إني أسالك دائما الخير، وأسألك العلم النافع، وأسألك يا رب يقينا صادقا، وأسالك دينا قيما، وأسألك يا رب العافية من كل بلية، وأسألك يا رب التمام والعافية، وأسألك دوام الصحة والعافية، وأسألك الغنى عن الناس.

يا رب يا فارج الغم والهم اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، يا الله يا سامع كل شكوى وكاشف كل هم وكل كرب أدعوك يا ربي دعاء من اشتدت به الفاقة، وضعفت قوته، وقلت قوته وحيلته، أدعوك دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به إلا منك.

أدعية ليلة الجمعة 

اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا وعجّل لي به يا نعم المجيب.

اللهمّ يا مسهّل الشّديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كلّ يومٍ في أمرٍ جديد، أخرجني من حلق الضّيق الى أوسع الطّريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم.

اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

دعاء مستجاب ليلة الجمعة

-اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضا.

-اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقض عنا برحمتك شر ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

-لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار".

-سبحانك ونظرت الى عماد الأرضين السفلى فزلزلت أقطارها ونظرت إلى ما في البحور ولججها فتمخض ما فيها فرقا من جلالك وهيبة لك.

-- الاستغفار، قال عزّ وجلّ: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا، مَّا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا».

-- اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا وعجّل لي به يا نعم المجيب.

- اللهمّ يا مسهّل الشّديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كلّ يومٍ في أمرٍ جديد، أخرجني من حلق الضّيق الى أوسع الطّريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم.

-- اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

- اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ.

دعاء ليلة الجمعة دعاء النبي الذي جبر الله بخاطره دعاء جبر الخاطر دعاء يجبر بخاطري أدعية ليلة الجمعة دعاء مستجاب ليلة الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات تنقذك فورًا إذا ابتلعتها ماكينة الـATM

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

تمساح

ذعر بين المصطافين بعد ظهور تمساح بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية

أمير قطر ورئيس الإمارات

تصعيد خليجي مرتقب.. قطر تطالب بإغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب

الايجار القديم

قانون الإيجار القديم يضع المستأجر أمام خيارين للخروج من الوحدة| تفاصيل

ترشيحاتنا

دفن الميت

عالم بالأوقاف: هذا أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة

نائب رئيس جامعة المنصورة يشيد بدور الأزهر الشريف منارة العلم والفكر الوسطي المعتدل على مستوى العالم

نائب رئيس جامعة المنصورة يشيد بدور الأزهر الشريف على مستوى العالم

أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

البحوث الإسلاميَّة يعلن موعد ومقر المقابلات الشخصيَّة لابتعاث إحياء ليالي رمضان 1447هـ

بالصور

بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك

بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك
بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك
بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك

تحذير .. محبو هذا المشروب أكثر جذبا للباعوض

الباعوض
الباعوض
الباعوض

حصاد 24 ساعة في سوهاج.. حوادث مأساوية وجهود رقابية وصحية مكثفة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عشان اللانش بوكس .. طريقة عمل كيكة النشا | منفوخة ولذيذة

كيكة النشا
كيكة النشا
كيكة النشا

فيديو

مونين

مونين يطلق "ألو".. أول تجربة سعودية لتصوير كليب تحت الماء

مرقة الدجاج

احذر استخدام مكعبات مرقة الدجاج يوميًا.. أضرار صحية جسيمة

توقعات ليلى عبد اللطيف

أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد