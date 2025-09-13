قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعاون بين وكالة الشراكة والصندوق العربي فى تعزيز تنمية الدول الإفريقية
الحكمة من تحريم الوشم في الإسلام.. 4 أسباب لا يعرفها كثيرون
تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الجزء الجديد
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر المصرية.. مذاق لا يقاوم في كل ملعقة
الصقر: وصلنا بنسبة كبيرة للمونديال..وسوء النتائج سيكون سبب رحيل حسام حسن
أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم السبت 13-9-2025
علمتني احترام العمل.. يسر فاروق فلوكس توجه له رسالة مؤثرة .. صور
مسؤول أمريكي يكشف سبب مقتـ.ل الناشط السياسي كيرك
سفير مصر يناقش فرص التعاون مع جنوب أفريقيا بمجال الكابلات البحرية
دعاء النبي للغنى من الفقر.. كلمات قصيرة تمنحك البركة في الرزق
هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي
فن وثقافة

علمتني احترام العمل.. يسر فاروق فلوكس توجه له رسالة مؤثرة .. صور

فاروق فلوكس و ابنته يسر
فاروق فلوكس و ابنته يسر
أوركيد سامي

وجهت يسر فلوكس ابنة الفنان فاروق فلوكس رسالة مؤثرة لوالدها.

كتبت يسر فلوكس ابنه الفنان فاروق فلوكس عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" ابويا عاش أغلب عمره علي خشبة المسرح الحقيقة  شعرت ان وجوده في المسرح بيخليه حد تاني تأثره واحترامه للفن المسرحي مختلف تقديره لزمايله علي خشبة المسرح مختلف نظرات عينيه بتكون ممزوجة بالفرح و الاشتياق 


بابا كم أنا فخورة اني بنتك واني كل يوم بتعلم من حضرتك قيمة الاحترام لعملي اللي انا بحبه وقوفك لتحية زملائك يجعلني اجزم انكم كنتم جيل لن يتكرر دمت نموذج يحتذي به دمت لي فخر انا بنت ابويا حبيبي فاروق فلوكس"


في سياق آخر ، كشف الفنان فاروق فلوكس عن تفاصيل إهداء مقتنياته الى وزارة الثقافة المصرية، ليتم وضعها في متحف الفن المصري.

وقال الفنان القدير فاروق فلوكس في تصريحات  صحفية قمت باهداء عدد من مقتنياتي الي وزارة الثقافة، وهذا الامر ليس قريبًا، بل حدث من فترة طويلة.


وتابع فاروق فلوكس: لا اتذكر تفاصيل المقتنيات ولكنها كانت عبارة عن ملابس لعدد من الشخصيات التي قدمتها خلال مشواري الفني، وفي الحقيقة ان وزارة الثقافة هي من بادرت بهذا الامر، وقد اهدتها لهم بكل سعادة.

واضاف فاروق فلوكس: لا يعرض علي ادوار في الوقت الراهن، ولست حزين علي هذا الامر مطلقًا، لانه في النهاية قدر ونصيب .

اخبار الفن نجوم الفن الفنان فاروق فلوكس

