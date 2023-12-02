لطلاب جامعة القاهرة .. كيف تحصل على 3000 جنيه خلال شهر ديسمبر

تنظم رعاية الشباب في جامعة القاهرة الدولية، مسابقة في البحوث الاجتماعية، حول المشروعات القومية (أهميتها – النتائج المتوقعة – ما تم إنجازه على أرض الواقع)، بالتزامن مع بدء العام الدراسي بجامعة القاهرة الدولية لعام 2023-2024.

وجاء ذلك، في إطار حرص الجامعة على تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية، ضمن مشروعها لتطوير الوعي الوطني، وتطوير العقل المصري، وتشكيل شخصية الطلاب، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، ودعمهم في اكتشاف وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم.

مجالات المسابقة

التصوير الفوتوغرافي.

كتابة المقال.

كتابة بحث.

شروط المسابقة

أن يدون على الأعمال المقدمة “اسم الطالب والبرنامج الدراسي بالجامعة”.

يتم استقبال الأعمال المشاركة في المسابقة حتى 4 ديسمبر 2023.

إعلان النتائج بعد فحصها من لجنة متخصصة من أساتذة جامعة القاهرة يوم 5 ديسمبر 2023.

جوائز المسابقة

المركز الأول : 3000 جنيه.

المركز الثاني : 2000 جنيه.

المركز الثالث : 1000 جنيه.

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ،عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد الخشت، بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد مجلس جامعة القاهرة على ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك من خلال تشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الديموقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية للتوعية بأهمية المشاركة السياسية الإيجابية والتصويت الحر في الانتخابات.

وناقش مجلس جامعة القاهرة، الاستعدادات المُبكرة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لنحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، والالتزام بنظام امتحانات يجمع بين كل من البابل شيت وأسئلة حل المشكلات والأسئلة الموضوعية المقالية والتعليلية والمقارنة، مع مراعاة طبيعة كل كلية ونظام الدراسة بها والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطالب وقياس قدراته على الفهم والتمييز، مع تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة الامتحانية وأن تكون الأسئلة واضحة، بالإضافة إلى إعطاء الوقت الكافي لكل امتحان، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل القاعات للإجابة عن استفسارات الطلاب وحل أي مشكلة تطرأ.