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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة القاهرة عن تدريب كلية التربية: نحقق متطلبات وزارة التعليم

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن كيف يتم تنفيذ السنة التدريبية لطلاب كلية التربية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، خلال تصريح لصدى البلد، أطلقنا مبادرة لتطوير برنامج التربية العملية، وتوحيده في كليات القطاع التربوي بالجامعة، والذي يشمل 3 كليات، هي “كلية الدراسات العليا للتربية، وكلية التربية النوعية، وكلية التربية للطفولة المبكرة”.

وأوضح “الخشت”، أن هذا يأتي بهدف إكساب الطلاب الخبرات التخصصية والتربوية والمهنية والثقافية؛ ليتمكنوا من أداء مهامهم كمعلمين أكفاء ومرشدين وموجهين، حيث يشهد قطاع الكليات التربوية بجامعة القاهرة ولأول مرة، تعاونًا مشتركًا؛ لتوحيد برنامج التدريب العملي والتدريس المُصغر، من أجل تطوير النظام التعليمي الجامعي التكنولوجي، والذي يحقق متطلبات وزارة التربية والتعليم؛ لإعداد معلمين قادرين على التعامل مع طرق التدريس الحديثة، وتوظيف تكنولوجيا التعليم في المناهج التعليمية بكل عناصرها ومكوناتها.

الدكتور محمد عثمان الخشت الخشت رئيس جامعة القاهرة الدراسات العليا للتربية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة كلية الدراسات العليا للتربية

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