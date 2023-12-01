عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا: نشجع الطلاب على التصويت في انتخابات الرئاسة

نظمت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، ندوة حول "المشاركة السياسية والديمقراطية في مصر"، تحت شعار مصر تستحق (انزل – شارك) .

جاء ذلك، في إطار حرص جامعة القاهرة على توعية الطلاب وحثهم علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي تعد واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريًا يتطلب مشاركة الجميع من أجل صناعة المستقبل،

وأكد الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية، ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك من خلال تشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم، انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الديمقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار، والتصويت الحر في الانتخابات.

وتناولت الندوة، حث منسوبي الكلية على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية؛ تأكيد لمبدأ المواطنة والذي يعني إقامة دولة ديمقراطية حديثة، وأن يكون لهم دور مهم وإيجابي في صياغة مستقبل مصر.