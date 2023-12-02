أخبار مصر| السيسي يوجه رسالة للمصريين.. وهذه حقيقة قصف معبر رفح

اخبار مصر.. وجه المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى جموع الشعب المصري العظيم الـذي يُثبت كـل يوم عبقريتـه الوطنيـة... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

السيسي: الشعب المصري يؤكد قدراته الجبارة ويفرض إرادته في الحفاظ على وطنه

وجه المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير إلى جموع الشعب المصري العظيم الـذي يُثبت كـل يوم عبقريتـه الوطنيـة.

مصر تعلن أسفها لكسر هدنة غزة.. ولا صحة لقصف إسرائيل لمعبر رفح

أعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تأسف كثيرا لكسر الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة، وأنها تبذل حاليا أقصى الجهود مع الشركاء، من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت، ومدها لفترات أخرى، بما يسمح بمواجهة الأوضاع الإنسانية الخطيرة للأشقاء في قطاع غزة والتي وصلت لحد الكارثة، سواء بوقف الحرب عليهم، أو بسرعة وكثافة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم.

السيسي يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر طموحاً للتعامل مع تغير المناخ

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات في "الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في مدينة دبي، والتي بدأت بالجلسة الافتتاحية الخاصة بإلقاء البيانات الوطنية، وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس..

الحكومة تحدد موعد انتهاء أزمة السكر رسميًا.. إجراءات عاجلة لضبط الأسعار

قررت الحكومة السيطرة على أزمة السكر، بعد أن أدت قلة المعروض منه إلى ارتفاع أسعاره ونقص السكر غير المدعوم في بعض المتاجر، وأكدت أنه بالتعاون مع القطاع الخاص سيتم إنهاء أزمة السكر قبل 15 ديسمبر الجاري.

الرئيس : ضرورة إيجاد الأفق السياسي الملائم لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، وذلك على هامش أعمال "الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.

السيسي يجري عددا من اللقاءات مع ملوك ورؤساء على هامش مؤتمر المناخ بدبي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من اللقاءات الجانبية على هامش أعمال "الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.

محيي الدين: إعلان دول المساهمة برأس مال صندوق الخسائر بشرى بـ كوب 28

أشاد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، بإعلان بعض الدول مثل الإمارات العربية المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وألمانيا خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي عن مساهمات في رأس مال صندوق الخسائر والأضرار، الذي تم تدشينه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ العام الماضي.

وزير النقل: تطوير الموانئ المصرية رفع مؤشر الأداء اللوجستي 11 مركزا

ألقى المهندس كامل الوزير وزير النقل كلمة مصر خلال مشاركته في الدورة (33) لاجتماعات جمعية المنظمة البحرية الدولية ( IMO ) بمقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن.

عاجل| فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة C

أعلنت وزارة النقل، فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة C، خلال الانتخابات التى أجريت اليوم في مقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن، حيث حصلت مصر على ثالث أكبر عدد أصوات، بواقع 142 صوتا، من إجمالي 166 صوتا صحيحا.

تناولا الوضع في غزة.. الرئيس السيسي يلتقي نظيره الفرنسي في دبي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش أعمال "الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.

السيسي ورئيس الوزراء الياباني يشددان على رفض التهجير القسري للفلسطينيين

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بدبي مع السيد "فوميو كيشيدا"، رئيس الوزراء الياباني، على هامش أعمال الدورة الـ 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي.

وزير الري: أهمية تطبيق مبدأ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة لتحقيق التنمية المستدامة

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري فى جلسة "دور المياه فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28.

تحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، غدا السبت الموافق 2 ديسمير، لطيف نهارا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

رغم المسافات بين المدن.. استمرار توافد المواطنين للتصويت بانتخابات الرئاسة في كندا

قال سفير مصر لدى كندا، أحمد حافظ، اليوم الجمعة، إن المصريين في كندا حريصون على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية 2024، بالرغم من المسافات الكبيرة التي تفصل المدن والمقاطعات الكندية عن بعضها.

أعلام وطوابير.. انتهاء اليوم الأول من تصويت المصريين يالخارج في الانتخابات الرئاسية

رصدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، انتهاء اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج.