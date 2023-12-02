حدث ليلا|متحرش التجمع ينتهك جسد بائعة مناديل بمنتصف الليل.. مقطع فيديو للطفلة "روح الروح" يفطر القلوب..الداخلية توجه نصائح هامة لقائدى السيارات

نشر موقع صدى البلد الاخبار عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية ابرزها:

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول واخر بدائرة قسم شرطة القطامية بمحافظة القاهرة ارتكابهما جريمة هتك عرض الطفلتين " م.م" و"ي. ي" بغير قوة أو تهديد بأن سولت لهما أنفسهما الأمارة بالسوء إشباع شهوتهما الدنيئة دون النظر لسن ضحيتهما ، فأغويا إياهما بالمال حتى تجردا من ملابسهما وأشبعا رغباتهما فعاشر ضحيته الأولى وواقع المتهم الثاني فريستهما الثانية على النحو المبين بالتحقيقات.

حتى لا يبطل صوتك.. طريقة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج؛ ضمانا لصحة تصويتهم في الانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وذلك وفقا لما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات وإعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية 2024، وجاءت كالتالي:

مقطع فيديو للطفلة "روح الروح" قبل استشهادها يفطر القلوب .. شاهد

أثار مقطع فيديو للطفلة “روح الروح” لا يتعدى الدقيقة الواحدة إلا انه فطر قلوب الكثير من رواد السوشيال ميديا لتصبح روح الروح لكل العالم.

احذر الشبورة.. الداخلية توجه نصائح هامة لقائدى السيارات

وجهت وزارة الداخلية رسالة عاجلة ومهمة لقائدي المركبات على الطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية، بشأن القيادة خلال الطقس السيئ والشبورة والأمطار، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية .

المدة القانونية المتاحة للتظلم على رفض طلب التصالح

حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المدة القانونية المتاحة لأصحاب طلبات التصالح المرفوضة، للتقدم بتظلم.

وحددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للمادة (6) من هذا القانون ممن رفض طلب تصالحه .

وزارة التضامن تتابع صرف معاش ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة.. احسب قيمة معاشك

تتابع وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات ديسمبر 2023 من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي، مع استمرار صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

تراجع سعر الذهب اليوم في مقارنة بأعلى سعر وصل إليه أمس الأول، إذ يبحث الكثير عن سعر جرام الأصفر من عياري 21 و24 لشراء المشغولات الذهبية والسبائك والجنيه الذهب وغيرها من أشكال المعدن وأعيرته المختلفة.