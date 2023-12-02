أخبار التعليم| كل ما تريد معرفته عن جائزة إكرام عبد السلام بمجال الوراثة الطبية 2023.. رئيس ضواحى بورسعيد يتفقد مجمع مدارس علي سليمان استعدادا للانتخابات الرئاسية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

خبيرة تربوية: الاستثمار في التعليم العالي مفتاح لتحقيق التنمية المستدامة

قالت الدكتورة حنان عبد السلام، الخبيرة التربوية أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، إن الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي يمثل خطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد، حيث يسهم في إعداد جيل من الخريجين المؤهلين للعمل في سوق العمل، وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي، ومساهمة التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

للوقوف على جاهزيتها استعدادا للانتخابات الرئاسية..رئيس ضواحى بورسعيد يتفقد مجمع مدارس علي سليمان

تفقدت سمر الموافى رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد اليوم عدد من مقرات اللجان الانتخابية الواقعة داخل مجمع مدارس على سليمان التعليمى بنطاق الحى وذلك للوقوف على جاهزيتها وازالة أى عقبات استعدادا لأنطلاق الانتخابات الرئاسية المقبلة والمزمع إجراؤها أيام 10 و11 و 12 من شهر ديسمبر الجارى وقد رافقها خلال الجولة شيماء العزبي سكرتير حى الضواحى

المستشفيات أهمها.. جامعة القاهرة توقع بروتوكولات تعاون مع نقابة الصحفيين

وقعت جامعة القاهرة بروتوكول تعاون مع نقابة الصحفيين في المجالات الخدمية والأكاديمية والتدريبية، في إطار حرص الجامعة على تعزيز دورها الخدمي والتنموي والمجتمعي وتقديم كافة أوجه الدعم لنقابة الصحفيين.

بالتنسيق مع التربية والتعليم.. مناخ بورسعيد يتابع جاهزية مقار الانتخابات بقطاعه| صور

واصلت لمياء الجيار، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، بالتنسيق مع الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، متابعة تجهيز المقار الانتخابية التي يبلغ عددها 10 مقار خصصت لاستقبال الناخبين من أهالي الحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة.

كل ما تريد معرفته عن جائزة إكرام عبد السلام بمجال الوراثة الطبية 2023

أعلن قطاع الدراسات العليا بكلية الطب جامعة القاهرة عن فتح باب الترشح لجائزة الدكتور إكرام عبد السلام أستاذ طب الأطفال بالكلية والتي تمنح في مجال الوراثة الطبية، وتمنح الجائزة لأحسن بحث تم نشره في مجال الوراثة الطبية خلال الثلاث سنوات السابقة على أن يراعي دور المتقدم في البحث والأصالة والابتكار وإمكانية التطبيق ويمكن التقدم للجائزة من خريجي كليات الطب المصرية أو كليات الصيدلة والعلوم.

جامعة مدينة السادات تحصد عدة ميداليات في «بارالمبياد الطلاب ذوى الهمم»

اختتمت جامعة مدينة السادات فعاليات اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة (بارالمبياد الجامعات المصرية) للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣, الذى أقيم تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي, والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خلال الفتره من ٢٩ نوفمبر حتي ٢ ديسمبر بالمدينة الشبابية بأبي قير.

تشكيل أول مجلس تنفيذي للتحول الرقمي والحوكمة الذكية بجامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها موافقة مجلس الجامعة على تشكيل المجلس التنفيذي للتحول الرقمي والحوكمة الذكية داخل الجامعة ، مشيرا الى أن المجلس يهدف إلى وضع السياسة العامة لأنشطة التحول الرقمي بالجامعة ، بالإضافة إلى تطوير استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي تتضمن أهدافًا ومبادئ ومخططات عمل لتحقيق الأهداف، وتوجيه التحول الرقمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.